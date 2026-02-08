onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Potadaki Derbide Galip Son 20 Saniyede Belli Oldu

Potadaki Derbide Galip Son 20 Saniyede Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 18:15

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. hafta mücadelesinde oynanan derbide Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic’i 79-77 mağlup etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk iki çeyrekte Galatasaray üstünlüğü vardı.

İlk iki çeyrekte Galatasaray üstünlüğü vardı.

Karşılaşmaya etkili giren konuk ekip, 5. dakikada 13-2’lik üstünlük yakaladı. Oyun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 20-13 önde kapattı.

İkinci periyotta hücumda vites artıran Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 1 sayıya kadar düşürdü. İlk yarı ise Galatasaray MCT Technic’in 33-32’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrek karşılıklı serilerle heyecan fırtınasına neden oldu.

Son çeyrek karşılıklı serilerle heyecan fırtınasına neden oldu.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek 34-33’lük skorla başladı. Karşılıklı sayılarla geçen periyodun son dakikalarında konuk ekip art arda üçlükler buldu ve final periyoduna 57-52 üstün girdi.

Son çeyreğe 6-0’lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 33. dakikada 58-57 ile yeniden öne geçti. Savunmada sertliğini artıran sarı-lacivertliler, 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı (66-60). Melli’nin 37. dakikadaki smacıyla skor 72-62 oldu ancak Fenerbahçe Beko son bölümde bu üstünlüğünü koruyamadı.

Son 20 saniyeye 77-77 eşitlikle girildi...

Son 20 saniyeye 77-77 eşitlikle girildi...

Konuk ekip, McCollum’un liderliğinde art arda üçlüklerle etkili oldu ve bitime 41 saniye kala Palmer’ın sayısıyla 75-74 öne geçti. Molanın ardından Biberovic’in 31 saniye kala kaydettiği üçlükle Fenerbahçe Beko üstünlüğü yeniden aldı. Ancak sarı-kırmızılılar, Palmer’ın basketiyle bitime 20 saniye kala skoru 77-77’ye taşıdı. Son hücumu değerlendiren Fenerbahçe Beko, Baldwin’in sayısıyla karşılaşmadan 79-77 galip ayrıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın