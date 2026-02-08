Potadaki Derbide Galip Son 20 Saniyede Belli Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. hafta mücadelesinde oynanan derbide Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic’i 79-77 mağlup etti.
İlk iki çeyrekte Galatasaray üstünlüğü vardı.
Son çeyrek karşılıklı serilerle heyecan fırtınasına neden oldu.
Son 20 saniyeye 77-77 eşitlikle girildi...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
