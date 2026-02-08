Potadaki Derbide Galip Son 20 Saniyede Belli Oldu

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek 34-33’lük skorla başladı. Karşılıklı sayılarla geçen periyodun son dakikalarında konuk ekip art arda üçlükler buldu ve final periyoduna 57-52 üstün girdi.

Son çeyreğe 6-0’lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 33. dakikada 58-57 ile yeniden öne geçti. Savunmada sertliğini artıran sarı-lacivertliler, 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı (66-60). Melli’nin 37. dakikadaki smacıyla skor 72-62 oldu ancak Fenerbahçe Beko son bölümde bu üstünlüğünü koruyamadı.