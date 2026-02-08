onedio
Kenan Yıldız, Minik Juventus Taraftarının Kahramanı Oldu: Onun İçin Nöbet Bekledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 17:53

Juventus'la sözleşmesini 2030'a kadar uzatan Kenan Yıldız'ın İtalya'daki ağırlığı da giderek artıyor. Artık 10 numaralı forması ile Juventus'un geleceğini teslim ettiği Kenan taraftarlar arasında da bir ikon haline geldi. Minik taraftarların da sevgilisi olan milli yıldız için küçük bir Juventus taraftarının yaşadığı anı yüzleri gülümsetti.

Kaynak - X

Sözleşmesi 2030'a kadar uzadı.

Kenan Yıldız, hem takımın en çok kazanan isimlerinden biri oldu hem de bir kez daha camiasına olan aidiyetini gösterdi. 

Milli yıldız taraftarlar arasında da hayli popüler olmaya başladı. İtalyan bir babanın oğluyla yaşadığı anısı yüzleri gülümsetti.

Kenan Yıldız hayranı küçük bir taraftarın onun forması için mağazanın açılmasını beklediği anları bir baba duygusal sözlerle dile getirdi:

'Kenan Yildiz, ve Juventus hikayesi insanlara ilham veren bir hikaye. Zor yıllarda – yalnızca bizim için değil, İtalyan futbolu için genel olarak – 10 numarayı sırtına geçiren bu genç, kalplere iyi geliyor. 

Bunu kendi oğlum Ludovico’da görüyorum; oyun konusunda pek tutkulu değil, yaşıtları gibi değil ve onu asla Juve’ye yönlendirmedim ya da zorlamadım. Ona bununla ilgili hiçbir şeyi hediye etmedim, o istemedikçe. Onun her zaman kendi zevkini seçmesini seviyorum. Ama kaçınılmaz olarak, babasının hayatında çok var olan ve hala tam olarak tanımlanamayan bu şeye ilgi duyuyor. O yüzden ona Vialli ve DelPiero’dan bahsettim… Ama güncel oyuncular eksik. Bu da gerekli; her şeyin somut ve algılanabilir olması için.

Bugün Juventus mağazasının açılmasını 30 dakika bekledik. İçeri girince ona “Aşkım, bu formaya vereceğimiz parayla bir sürü oyun alabilirim… emin misin?” dedim. O da “Baba, Kenan Yıldız’ın formasını istiyorum.” dedi. Nokta. Sanki Thor’un çekici ya da Superman’in peleriniymiş gibi. Hatta uyumadan önce, Juve’nin Kenan’ın çocukluğundan başlayan kısa hikâyesini gösteren reel’i 56 kez izletmemi istedi. Her şey orada.

Tünelin sonunda ışık var. Bize hayal kurdurt, çocuk!'

Ve mutlu son...

Bekleyişin ardından Ludovico formasına kavuştu.

Hakan Karakoca
