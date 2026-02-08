Kenan Yıldız, Minik Juventus Taraftarının Kahramanı Oldu: Onun İçin Nöbet Bekledi
Juventus'la sözleşmesini 2030'a kadar uzatan Kenan Yıldız'ın İtalya'daki ağırlığı da giderek artıyor. Artık 10 numaralı forması ile Juventus'un geleceğini teslim ettiği Kenan taraftarlar arasında da bir ikon haline geldi. Minik taraftarların da sevgilisi olan milli yıldız için küçük bir Juventus taraftarının yaşadığı anı yüzleri gülümsetti.
Sözleşmesi 2030'a kadar uzadı.
Kenan Yıldız hayranı küçük bir taraftarın onun forması için mağazanın açılmasını beklediği anları bir baba duygusal sözlerle dile getirdi:
Ve mutlu son...
