Kenan Yıldız, Minik Juventus Taraftarının Kahramanı Oldu: Onun İçin Nöbet Bekledi

'Kenan Yildiz, ve Juventus hikayesi insanlara ilham veren bir hikaye. Zor yıllarda – yalnızca bizim için değil, İtalyan futbolu için genel olarak – 10 numarayı sırtına geçiren bu genç, kalplere iyi geliyor.

Bunu kendi oğlum Ludovico’da görüyorum; oyun konusunda pek tutkulu değil, yaşıtları gibi değil ve onu asla Juve’ye yönlendirmedim ya da zorlamadım. Ona bununla ilgili hiçbir şeyi hediye etmedim, o istemedikçe. Onun her zaman kendi zevkini seçmesini seviyorum. Ama kaçınılmaz olarak, babasının hayatında çok var olan ve hala tam olarak tanımlanamayan bu şeye ilgi duyuyor. O yüzden ona Vialli ve DelPiero’dan bahsettim… Ama güncel oyuncular eksik. Bu da gerekli; her şeyin somut ve algılanabilir olması için.

Bugün Juventus mağazasının açılmasını 30 dakika bekledik. İçeri girince ona “Aşkım, bu formaya vereceğimiz parayla bir sürü oyun alabilirim… emin misin?” dedim. O da “Baba, Kenan Yıldız’ın formasını istiyorum.” dedi. Nokta. Sanki Thor’un çekici ya da Superman’in peleriniymiş gibi. Hatta uyumadan önce, Juve’nin Kenan’ın çocukluğundan başlayan kısa hikâyesini gösteren reel’i 56 kez izletmemi istedi. Her şey orada.

Tünelin sonunda ışık var. Bize hayal kurdurt, çocuk!'