Milli Takımın Geleceği Kenan Yıldız, Juventus'la Sözleşmesini Uzattı
İtalyan devi Juventus, 10 numaralı formasını taşıyan milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmayı “Hikayemiz devam ediyor. Gelecek siyah-beyaz. Kenan Yıldız, 2030'a kadar” sözleriyle duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattığını Juventus sosyal medyadan ikonik bir video ile duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan, Juventus'tan "aile" diye bahsetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın