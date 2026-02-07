Milli Takımın Geleceği Kenan Yıldız, Juventus'la Sözleşmesini Uzattı

20 yaşındaki yıldız, Juventus’un sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, “Herkese teşekkür ederim. Benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum: Bu takımı seviyorum çünkü burada büyük işler başaracağımdan eminim, taraftarların her zaman arkamda olacağından da hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

2022 yazında Bayern Münih altyapısından Juventus’a transfer olan Kenan Yıldız, kısa sürede siyah-beyazlı kulübün en önemli isimlerinden biri konumuna yükseldi.