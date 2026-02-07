onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takımın Geleceği Kenan Yıldız, Juventus'la Sözleşmesini Uzattı

Milli Takımın Geleceği Kenan Yıldız, Juventus'la Sözleşmesini Uzattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2026 - 20:26

İtalyan devi Juventus, 10 numaralı formasını taşıyan milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmayı “Hikayemiz devam ediyor. Gelecek siyah-beyaz. Kenan Yıldız, 2030'a kadar” sözleriyle duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattığını Juventus sosyal medyadan ikonik bir video ile duyurdu.

Kenan, Juventus'tan "aile" diye bahsetti.

Kenan, Juventus'tan "aile" diye bahsetti.

20 yaşındaki yıldız, Juventus’un sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, “Herkese teşekkür ederim. Benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum: Bu takımı seviyorum çünkü burada büyük işler başaracağımdan eminim, taraftarların her zaman arkamda olacağından da hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

2022 yazında Bayern Münih altyapısından Juventus’a transfer olan Kenan Yıldız, kısa sürede siyah-beyazlı kulübün en önemli isimlerinden biri konumuna yükseldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın