Pep Guardiola Eleştirilere Rağmen Filistin Konusunda Geri Adım Atmıyor

Guardiola, insanlık krizlerine ilişkin değerlendirmesini yaparken şu ifadeleri kullandı: 'İnsanlık tarihinde hiçbir zaman, şu anda olduğu kadar net bir şekilde, gözümüzün önünde bu kadar fazla bilgiye sahip olmadık – Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da, her yerde olanlar. Gözümüzün önünde olanlar? Görmek ister misiniz? Bunlar insanlık olarak bizim sorunlarımız. Dünyanın dört bir yanından gelen görüntüleri izleyen ve bundan etkilenmeyen biri var mı? Bugün bunu görebiliyoruz. Eskiden göremiyorduk. Bugün görüyoruz. Bu beni üzüyor.'

Özellikle İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa dair sözleri, Manchester Yahudi Grubu’nun tepkisini çekti. Grup, Guardiola’ya “futbola odaklanması” ve “gelecekte daha dikkatli konuşması” çağrısında bulundu. Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu eleştiriler kendisine sorulduğunda ise Guardiola, geri adım atmadı ve açıklamalarının arkasında durdu.