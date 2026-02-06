onedio
Pep Guardiola Eleştirilere Rağmen Filistin Konusunda Geri Adım Atmıyor

Hakan Karakoca
07.02.2026 - 00:13
07.02.2026 - 00:13

Guardiola, karşılaşma öncesindeki son basın toplantısında Minnesota’da ICE ile bağlantılı ölümler ile Ukrayna ve Gazze’de süren savaşlara değindi. Basın mensuplarını, futbol dışındaki bu başlıklara yeterince soru yöneltmemekle eleştirdi.

Guardiola kendisini eleştirenlere sert çıktı.

Guardiola, insanlık krizlerine ilişkin değerlendirmesini yaparken şu ifadeleri kullandı: 'İnsanlık tarihinde hiçbir zaman, şu anda olduğu kadar net bir şekilde, gözümüzün önünde bu kadar fazla bilgiye sahip olmadık – Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da, her yerde olanlar. Gözümüzün önünde olanlar? Görmek ister misiniz? Bunlar insanlık olarak bizim sorunlarımız. Dünyanın dört bir yanından gelen görüntüleri izleyen ve bundan etkilenmeyen biri var mı? Bugün bunu görebiliyoruz. Eskiden göremiyorduk. Bugün görüyoruz. Bu beni üzüyor.'

Özellikle İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa dair sözleri, Manchester Yahudi Grubu’nun tepkisini çekti. Grup, Guardiola’ya “futbola odaklanması” ve “gelecekte daha dikkatli konuşması” çağrısında bulundu. Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu eleştiriler kendisine sorulduğunda ise Guardiola, geri adım atmadı ve açıklamalarının arkasında durdu.

'Dürüst olmak gerekirse, özel bir şey söylemedim. Öyle hissetmiyorum. Sadece [futbol] menajeri olduğum için neden hissettiklerimi ifade edemem? Buna katılmıyorum. Ancak tüm görüşlere kesinlikle saygı duyuyorum. Temel olarak söylediğim şey, şu anda dünya çapında, tüm dünyada kaç tane çatışma olduğu. Kaç tane? Çok fazla, değil mi? Hepsini kınıyorum. Hepsini. Masum insanlar öldürülüyor mu? Hepsini kınıyorum. Bir seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu veya bu ülkenin diğerlerinden daha önemli olduğunu söylemiyorum. Hayır. Mesajımı anlamadınız mı? Sorun değil. Başka türlü söyleyemem...'

