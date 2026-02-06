Oyuncak Devi Fabrikasını Kapattı, Çalışanlarını Çıkardı
Alman oyuncak markası Playmobil, yükselen üretim giderlerini gerekçe göstererek Bavyera’daki Dietenhofen tesisini kapatma kararı aldı. Haziran sonuna kadar üretimin sona ereceği fabrikada yaklaşık 350 çalışanın işine son verilecek. Ana şirket Horst Brandstätter Group’un üretimi yurt dışına taşıma planlarının bu kararda etkili olduğu belirtildi.
350 çalışanın işine son verildi.
Yatırımlarını yurt dışına kaydırıyorlar.
Sendikalardan tepki geldi.
