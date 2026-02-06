Oyuncak Devi Fabrikasını Kapattı, Çalışanlarını Çıkardı

Karara sendikalardan sert tepki geldi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini “yıllardır süren hatalı yönetimin faturasını çalışanlara kesmekle” suçladı. IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu’na yaptığı açıklamada bu kararın, Dietenhofen’de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil’in Almanya’daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini ifade etti. Krippner, sendika ve işyeri temsilcilerinin bu karara karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.