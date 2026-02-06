onedio
Oyuncak Devi Fabrikasını Kapattı, Çalışanlarını Çıkardı

Hakan Karakoca
06.02.2026 - 20:24

Alman oyuncak markası Playmobil, yükselen üretim giderlerini gerekçe göstererek Bavyera’daki Dietenhofen tesisini kapatma kararı aldı. Haziran sonuna kadar üretimin sona ereceği fabrikada yaklaşık 350 çalışanın işine son verilecek. Ana şirket Horst Brandstätter Group’un üretimi yurt dışına taşıma planlarının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

350 çalışanın işine son verildi.

Almanya merkezli oyuncak üreticisi Playmobil, artan üretim maliyetleri nedeniyle Bavyera’daki Ansbach kentine bağlı Dietenhofen’de bulunan fabrikasını kapatacağını duyurdu. Şirket açıklamasında, 1970’lerin başından bu yana Playmobil figürlerinin üretildiği tesisteki faaliyetlerin haziran ayı sonuna kadar tamamen durdurulacağı belirtildi. Kapanma kararıyla birlikte yaklaşık 350 çalışanın işine son verileceği ifade edildi.

Yatırımlarını yurt dışına kaydırıyorlar.

Kararın, Playmobil’in çatı şirketi Horst Brandstätter Group’un üretimi Almanya dışındaki tesislere kaydırma stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi. Şirket açıklamasında, son yıllarda üretim maliyetlerinde yaşanan belirgin artışlara işaret edilerek, Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun finansal sürdürülebilirliğini korumak için üretimin başka lokasyonlara taşınmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Sendikalardan tepki geldi.

Karara sendikalardan sert tepki geldi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini “yıllardır süren hatalı yönetimin faturasını çalışanlara kesmekle” suçladı. IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu’na yaptığı açıklamada bu kararın, Dietenhofen’de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil’in Almanya’daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini ifade etti. Krippner, sendika ve işyeri temsilcilerinin bu karara karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

