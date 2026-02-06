onedio
AB'den Açıklama Geldi: Yeşil Pasaport İçin Türk Vatandaşlarından Vize İstenecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.02.2026 - 17:27

AB Komisyonu Sözcüsü, 29 Ocak’ta duyurulan yeni vize stratejisiyle ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’nin 2013’ten bu yana yürüttüğü Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında stratejinin etkisinin olup olmadığı sorulduğunda, Sözcü, “Stratejide Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir konu bulunmuyor” dedi. Ayrıca vize stratejisinin hiçbir ülke veya bölgeyi özel olarak hedef almadığını vurguladı.

İlk uyarı vizesiz seyahat hakkı bulunanlara yapıldı.

Türk medyasında, AB’nin yeni vize stratejisinin “yeşil pasaport” sahipleri için ek uygulamalar getireceğine dair haberler yer aldığı hatırlatılarak, özel statüdeki pasaport sahiplerinin durumunun nasıl olacağı soruldu. AB Komisyonu Sözcüsü, konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

“Vizesiz seyahat hakkı bulunan Türk vatandaşlarının—örneğin diplomatik veya yeşil pasaport sahiplerinin—haziran ayında yürürlüğe girecek Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) için başvuru yapmasına gerek yok. Bu kişiler, ne vizeye ne de ETIAS yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan seyahat edebilecek.”

İşbirliği yapan ülkeler daha avantajlı olacak.

AB Komisyonu’nun 29 Ocak’ta açıkladığı yeni vize stratejisi önerisinde, düzensiz göçle mücadelede AB ile etkin işbirliği yürüten üçüncü ülkelere vize süreçlerinde kolaylık sağlanmasının hedeflendiği belirtilmişti. Aynı zamanda vizesiz seyahat rejimlerinin daha yakından izleneceği, yükümlülüklerini yerine getiren ülkeler açısından ise vizesiz seyahatin devamının amaçlandığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, AB’nin vize politikasını daha stratejik, uyumlu ve kararlı bir çerçevede ele almak istediği ifade edilirken, güvenilir ortakların vize işlemlerinin kolaylaştırılması yoluyla desteklenmesinin önemine dikkat çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını doğrudan ilgilendiren bir husus yok.

Strateji çerçevesinde, geri dönüş ve geri kabul alanlarında işbirliği yapmayan ya da AB’nin güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya sınırlandırılması gibi tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade edilmişti. Ayrıca vizesiz seyahat edenler için Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’nin (ETIAS) 2026’nın son çeyreğinde yürürlüğe girmesinin planlandığı açıklanmıştı.

Yeni yaklaşım doğrultusunda AB’nin, nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimcilere ilişkin mevcut mevzuatta olası değişiklikleri de ele alacağı belirtilmişti. AB Komisyonu ise önerilen vize stratejisinde Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen herhangi bir düzenleme bulunmadığını vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
