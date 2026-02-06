AB'den Açıklama Geldi: Yeşil Pasaport İçin Türk Vatandaşlarından Vize İstenecek mi?

Strateji çerçevesinde, geri dönüş ve geri kabul alanlarında işbirliği yapmayan ya da AB’nin güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya sınırlandırılması gibi tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade edilmişti. Ayrıca vizesiz seyahat edenler için Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’nin (ETIAS) 2026’nın son çeyreğinde yürürlüğe girmesinin planlandığı açıklanmıştı.

Yeni yaklaşım doğrultusunda AB’nin, nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimcilere ilişkin mevcut mevzuatta olası değişiklikleri de ele alacağı belirtilmişti. AB Komisyonu ise önerilen vize stratejisinde Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen herhangi bir düzenleme bulunmadığını vurguladı.