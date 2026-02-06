AB'den Açıklama Geldi: Yeşil Pasaport İçin Türk Vatandaşlarından Vize İstenecek mi?
AB Komisyonu Sözcüsü, 29 Ocak’ta duyurulan yeni vize stratejisiyle ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’nin 2013’ten bu yana yürüttüğü Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında stratejinin etkisinin olup olmadığı sorulduğunda, Sözcü, “Stratejide Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir konu bulunmuyor” dedi. Ayrıca vize stratejisinin hiçbir ülke veya bölgeyi özel olarak hedef almadığını vurguladı.
İlk uyarı vizesiz seyahat hakkı bulunanlara yapıldı.
İşbirliği yapan ülkeler daha avantajlı olacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını doğrudan ilgilendiren bir husus yok.
