İstanbulluların Dışarıda Yeme İçme Alışkanlığı Değişmek Üzere: %63.4 Oranında Azalma Var
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı araştırma, kentte derinleşen ekonomik baskıyı ortaya koydu. Çalışmaya göre İstanbulluların yüzde 63,4’ü son bir ayda dışarıda yeme-içme harcamalarını azalttığını ifade ederken, yeterli gıdaya ulaşamama endişesi Eylül 2025’te yüzde 49,4 ile en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın her ay düzenli olarak yayımladığı İstanbul Barometresi, kentin toplumsal, ekonomik ve demografik eğilimlerini telefon anketleriyle izliyor. Aralık ayında açıklanan “Gündem Araştırmaları” sonuçları, aynı zamanda 2025 yılının genel bir değerlendirmesini de sundu. Verilere göre 2024–2025 döneminde hem Türkiye’de hem de İstanbul’da kamuoyunun gündemini ağırlıklı olarak ekonomi, yargı ve siyaset başlıkları belirledi.
Kredi kartlarının ya asgarisi ödeniyor ya da ödenemiyor.
Yeterli gıdaya ulaşamama problemi büyüyor.
İstanbulluların yüzde 63,4’ü dışarıda yeme-içme harcamalarını kıstı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın