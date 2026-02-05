İstanbulluların Dışarıda Yeme İçme Alışkanlığı Değişmek Üzere: %63.4 Oranında Azalma Var

Son bir aylık dönemde dışarıda yeme-içme ve giyim harcamalarında belirgin bir gerileme dikkat çekti. Araştırmaya katılanların yüzde 63,4’ü dışarıda yeme-içme harcamalarını azalttığını ifade ederken, giyim alışverişlerinde düşüş yaşadığını belirtenlerin oranı yüzde 55,8 oldu. Katılımcıların yüzde 11’i giyim harcamalarının arttığını söylerken, yüzde 33,2’si bu alanda bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Yılbaşını evde ya da yakın çevrede karşılama eğilimi ise artış gösterdi. Aralık 2024’te yılbaşı gecesini evde veya yakın çevresinde geçirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 91,8 iken, Aralık 2025’te bu oran yüzde 93,1’e yükseldi. Ekonomik nedenlerle yılbaşı kutlama biçimini önceki yıllara kıyasla değiştirdiğini söyleyenlerin oranı ise Aralık 2024’te yüzde 31,9 iken, Aralık 2025’te yüzde 30,8 olarak ölçüldü.