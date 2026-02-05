onedio
İstanbulluların Dışarıda Yeme İçme Alışkanlığı Değişmek Üzere: %63.4 Oranında Azalma Var

İstanbulluların Dışarıda Yeme İçme Alışkanlığı Değişmek Üzere: %63.4 Oranında Azalma Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
05.02.2026 - 21:58

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı araştırma, kentte derinleşen ekonomik baskıyı ortaya koydu. Çalışmaya göre İstanbulluların yüzde 63,4’ü son bir ayda dışarıda yeme-içme harcamalarını azalttığını ifade ederken, yeterli gıdaya ulaşamama endişesi Eylül 2025’te yüzde 49,4 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın her ay düzenli olarak yayımladığı İstanbul Barometresi, kentin toplumsal, ekonomik ve demografik eğilimlerini telefon anketleriyle izliyor. Aralık ayında açıklanan “Gündem Araştırmaları” sonuçları, aynı zamanda 2025 yılının genel bir değerlendirmesini de sundu. Verilere göre 2024–2025 döneminde hem Türkiye’de hem de İstanbul’da kamuoyunun gündemini ağırlıklı olarak ekonomi, yargı ve siyaset başlıkları belirledi.

Kredi kartlarının ya asgarisi ödeniyor ya da ödenemiyor.

Kredi kartlarının ya asgarisi ödeniyor ya da ödenemiyor.

Kredi kartı borçlarında yalnızca asgari tutarı ödeme ya da borcu tamamen ödeyememe eğiliminin güçlenmesi, haneler üzerindeki geçim baskısının belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıktı. Aralık 2025 itibarıyla kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödediğini söyleyenlerin oranı yüzde 35,4’e yükselirken, hiç ödeme yapamadığını belirtenlerin oranı da yüzde 9,6’ya çıktı. Bu oranlar, 2024–2025 dönemi içinde kaydedilen en yüksek seviyelere yaklaştı.

Kasım ayında asgari ödeme yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 31,3 düzeyindeydi. Veriler, özellikle yaz aylarında geçinemediğini dile getirenlerin sayısının arttığını, yıl genelinde ise hanelerin büyük bölümünün düzenli birikim yapma imkânı bulamadığını ortaya koydu.

Yeterli gıdaya ulaşamama problemi büyüyor.

Yeterli gıdaya ulaşamama problemi büyüyor.

Geçtiğimiz yıl hanelerde yeterli gıdaya erişim endişesi Eylül ayında en yüksek düzeye çıktı. Yapılan ölçümlere göre, Eylül 2025’te yeterli gıdaya ulaşma konusunda kaygı duyduğunu ifade edenlerin toplam oranı yüzde 49,4’e ulaştı. Bu grubun yüzde 17,9’u bu endişeyi sık sık yaşadığını belirtirken, yüzde 13,3’ü zaman zaman, yüzde 8,2’si ise nadiren bu kaygıyı hissettiğini dile getirdi. Yılın sonuna doğru endişe oranlarında sınırlı bir gerileme görülse de, Kasım 2025 itibarıyla hanesinde yeterli gıdaya erişim konusunda kaygı taşıyanların oranı hâlâ yüzde 45,1 gibi yüksek bir seviyede seyretti.

İstanbulluların yüzde 63,4’ü dışarıda yeme-içme harcamalarını kıstı

İstanbulluların yüzde 63,4'ü dışarıda yeme-içme harcamalarını kıstı

Son bir aylık dönemde dışarıda yeme-içme ve giyim harcamalarında belirgin bir gerileme dikkat çekti. Araştırmaya katılanların yüzde 63,4’ü dışarıda yeme-içme harcamalarını azalttığını ifade ederken, giyim alışverişlerinde düşüş yaşadığını belirtenlerin oranı yüzde 55,8 oldu. Katılımcıların yüzde 11’i giyim harcamalarının arttığını söylerken, yüzde 33,2’si bu alanda bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Yılbaşını evde ya da yakın çevrede karşılama eğilimi ise artış gösterdi. Aralık 2024’te yılbaşı gecesini evde veya yakın çevresinde geçirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 91,8 iken, Aralık 2025’te bu oran yüzde 93,1’e yükseldi. Ekonomik nedenlerle yılbaşı kutlama biçimini önceki yıllara kıyasla değiştirdiğini söyleyenlerin oranı ise Aralık 2024’te yüzde 31,9 iken, Aralık 2025’te yüzde 30,8 olarak ölçüldü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
