Ehliyette Ticari Araç Sürücülerini İlgilendiren Sınav Sistemi Değişiyor: Başarı Puanı da Düştü
Ticari araç kullanacak sürücüler için yeterlilik belgesi sürecinde önemli bir değişikliğe gidildi. Kamyon ve otobüs şoförleriyle birlikte motokuryelerin de katılacağı sınavların sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Yeni düzenlemeyle uygulamalı sınav kaldırılırken, yazılı sınavda başarı barajı 70 puandan 60 puana indirildi.
Sınav sisteminde önemli değişikliğe gidiliyor.
Kurs ücretleri ve kurs kayıtlarıyla ilgili de değişiklikler yapıldı.
Yazılı sınavdaki başarı barajı düşürüldü.
