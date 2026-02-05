Ehliyette Ticari Araç Sürücülerini İlgilendiren Sınav Sistemi Değişiyor: Başarı Puanı da Düştü

1 Mayıs’tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adaylar için sınav sürecinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Buna göre sınavları artık kurslar değil, ÖSYM düzenleyecek. Yeni uygulama kamyon ve otobüs sürücülerinin yanı sıra motokuryeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Hastalık, hamilelik ya da askerlik gibi geçerli mazeretleri bulunan kursiyerlere, bunu belgelendirmeleri halinde kayıt dondurma hakkı tanınacak. Eğitim ve sınav süreçlerinin ise grup onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması zorunlu olacak. Kurs ücretleri her yıl ocak ayında, valilikler bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenecek.

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle oluşabilecek kontenjan sorunlarının önüne geçmek amacıyla kurs sayılarında da düzenlemeye gidildi. Nüfus esas alınarak açılabilecek kurs sayıları artırıldı.