Ehliyette Ticari Araç Sürücülerini İlgilendiren Sınav Sistemi Değişiyor: Başarı Puanı da Düştü

Hakan Karakoca
05.02.2026 - 21:27

Ticari araç kullanacak sürücüler için yeterlilik belgesi sürecinde önemli bir değişikliğe gidildi. Kamyon ve otobüs şoförleriyle birlikte motokuryelerin de katılacağı sınavların sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Yeni düzenlemeyle uygulamalı sınav kaldırılırken, yazılı sınavda başarı barajı 70 puandan 60 puana indirildi.

Sınav sisteminde önemli değişikliğe gidiliyor.

Ticari araç sürücülerinin mesleki yeterliliğini belgeleyen SRC sınavlarında yeni bir döneme geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren “Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları”na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı.

Kurs ücretleri ve kurs kayıtlarıyla ilgili de değişiklikler yapıldı.

1 Mayıs’tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adaylar için sınav sürecinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Buna göre sınavları artık kurslar değil, ÖSYM düzenleyecek. Yeni uygulama kamyon ve otobüs sürücülerinin yanı sıra motokuryeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Hastalık, hamilelik ya da askerlik gibi geçerli mazeretleri bulunan kursiyerlere, bunu belgelendirmeleri halinde kayıt dondurma hakkı tanınacak. Eğitim ve sınav süreçlerinin ise grup onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması zorunlu olacak. Kurs ücretleri her yıl ocak ayında, valilikler bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenecek.

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle oluşabilecek kontenjan sorunlarının önüne geçmek amacıyla kurs sayılarında da düzenlemeye gidildi. Nüfus esas alınarak açılabilecek kurs sayıları artırıldı.

Yazılı sınavdaki başarı barajı düşürüldü.

Merkezi ve ortak yapılacak sınavda adayların yalnızca teorik bilgileri değerlendirilecek. Uygulamalı sınavlara son verilirken, yazılı sınavdaki başarı barajı da 70’ten 60 puana indirildi.

Sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilecek. Ayrıca kursiyerlere tanınan sınav hakkı artırılarak dört yerine sekiz hak verildi.

