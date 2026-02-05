Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Tahliye Edildi
Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” adıyla anılan yargılamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verildi.
Tahliye edilen isimler belli oldu.
4 ismin tutukluluğuna devam kararı verildi.
