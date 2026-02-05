onedio
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Tahliye Edildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Tahliye Edildi

05.02.2026 - 19:15

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” adıyla anılan yargılamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verildi.

Tahliye edilen isimler belli oldu.

Bugün görülen duruşmada, aralarında tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da yer aldığı 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye edilen isimler şu şekilde sıralandı:

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)

Ali Fırat Baycan (Esenyurt Belediyesi personeli)

İbrahim Koçyiğit (Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi)

Mehmet Ataş (Rıza Akpolat’ın şoförü)

Müzeyyen Karakaş (Esenyurt Belediyesi ihale komisyonu üyesi)

Oktay Aktaş (İSFALT Muhasebe Müdürü)

Cem Alper Akyüz (Esenyurt Belediyesi çalışanı)

Mert Çelik (Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü)

İbrahim Halil Çalış (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

4 ismin tutukluluğuna devam kararı verildi.

Mahkeme, 9 sanık hakkında tahliye kararı verirken 4 kişi yönünden tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.

Tutukluluğu devam eden isimler şöyle:

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı)

Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

