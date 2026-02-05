Şenol Güneş, Yapay Zekayı "Sizi Size Anlatıyor" Diyerek Tarif Etti
Şenol Güneş, katıldığı bir konferansta yaptığı değerlendirmelerde yapay zekâ teknolojisine dair görüşlerini paylaştı. Deneyimli teknik direktör, bu alandaki gelişmelere temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, “Yapay zekâ, derin bir kuyu gibi. Fazla girdiğinizde, yalnızlığa gidiyorsunuz. Ne verirsen, onu alıyorsun. Eksik verirsen, eksik bilgi alıyorsun” ifadelerini kullandı.
Kariyeriyle ilgili kararı yapay zekaya sormuş.
"Yapay zeka sizi size anlatıyor"
