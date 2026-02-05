Şenol Güneş, Yapay Zekayı "Sizi Size Anlatıyor" Diyerek Tarif Etti

Güneş ayrıca gelişen yapay zekâ teknolojisi için şu ifadeleri kullandı:

'Yapay zekâ, derin bir kuyu gibi. Fazla girdiğinizde, yalnızlığa gidiyorsunuz. Ne verirsen, onu alıyorsun. Eksik verirsen, eksik bilgi alıyorsun.

Gelecek hızlı geliyor, buna hazır olmak lazım. Fikirler havada yüzüyor, doğru fikirleri almak lazım. Sizi size anlatıp; sizi düşündürüyor... Yakında insanlık ikinci plana düşebilir'