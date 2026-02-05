onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şenol Güneş, Yapay Zekayı "Sizi Size Anlatıyor" Diyerek Tarif Etti

Şenol Güneş, Yapay Zekayı "Sizi Size Anlatıyor" Diyerek Tarif Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.02.2026 - 19:22

Şenol Güneş, katıldığı bir konferansta yaptığı değerlendirmelerde yapay zekâ teknolojisine dair görüşlerini paylaştı. Deneyimli teknik direktör, bu alandaki gelişmelere temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, “Yapay zekâ, derin bir kuyu gibi. Fazla girdiğinizde, yalnızlığa gidiyorsunuz. Ne verirsen, onu alıyorsun. Eksik verirsen, eksik bilgi alıyorsun” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kariyeriyle ilgili kararı yapay zekaya sormuş.

Kariyeriyle ilgili kararı yapay zekaya sormuş.

Kadıköy’de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, milli takımın yanı sıra Avrupa kupaları ve Süper Lig’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık bir yıldır herhangi bir takım çalıştırmadığını hatırlatan deneyimli teknik adam, geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediğini ifade ederek, “Teknik direktörlüğe devam eder miyim bilmiyorum. Beklentim yok. Yapay zekâya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Şu an dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum” sözlerini kullandı.

"Yapay zeka sizi size anlatıyor"

"Yapay zeka sizi size anlatıyor"

Güneş ayrıca gelişen yapay zekâ teknolojisi için şu ifadeleri kullandı:

'Yapay zekâ, derin bir kuyu gibi. Fazla girdiğinizde, yalnızlığa gidiyorsunuz. Ne verirsen, onu alıyorsun. Eksik verirsen, eksik bilgi alıyorsun.

Gelecek hızlı geliyor, buna hazır olmak lazım. Fikirler havada yüzüyor, doğru fikirleri almak lazım. Sizi size anlatıp; sizi düşündürüyor... Yakında insanlık ikinci plana düşebilir'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın