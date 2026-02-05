Büyük Ümitlerle Geldiği Beşiktaş'ta Tutunamayan Tabata 45 Yaşında Yeni İmzasını Attı

2009’da 8 milyon avroluk bonservisle Beşiktaş kadrosuna katılan Rodrigo Tabata, Türkiye serüvenininde hep bu bonservisin ağırlığını yaşadı. Beşiktaş'ın ardından 2011 yılında Katar’a transfer oldu ve bu ülkede 15 yılı geride bıraktı.

Pek çok yaşıtının teknik direktörlüğe yöneldiği bir dönemde hâlâ profesyonel kontratlar imzalayan Tabata, uzun soluklu kariyeriyle Katar futbolunun simge isimleri arasında yer almayı başardı.