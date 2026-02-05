onedio
Büyük Ümitlerle Geldiği Beşiktaş'ta Tutunamayan Tabata 45 Yaşında Yeni İmzasını Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.02.2026 - 18:37

Beşiktaş’ın eski oyuncularından Rodrigo Tabata, 45 yaşında Katar 2. Lig takımlarından Al-Markhiya ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra kariyerini Katar’da sürdüren deneyimli futbolcu, yaşına rağmen profesyonel futbol yaşamına devam ediyor.

Süper Lig'de oynadı ama Katar'da yeni bir kariyer inşa etti.

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Türk futbolseverlerin hafızasında yer eden Rodrigo Tabata, ileri yaşına rağmen kariyerini sürdürerek dikkat çekiyor. Katar 2. Ligi’nde mücadele eden 45 yaşındaki deneyimli orta saha, ara transfer döneminde Al-Kharitiyath’tan ayrılarak Al-Markhiya’nın kadrosuna katıldı ve futbol dünyasında ender görülen bir istikrar örneği sergiledi.

Büyük bonservis bedelinin altında ezilmişti.

2009’da 8 milyon avroluk bonservisle Beşiktaş kadrosuna katılan Rodrigo Tabata, Türkiye serüvenininde hep bu bonservisin ağırlığını yaşadı. Beşiktaş'ın ardından 2011 yılında Katar’a transfer oldu ve bu ülkede 15 yılı geride bıraktı.

Pek çok yaşıtının teknik direktörlüğe yöneldiği bir dönemde hâlâ profesyonel kontratlar imzalayan Tabata, uzun soluklu kariyeriyle Katar futbolunun simge isimleri arasında yer almayı başardı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
