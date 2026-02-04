onedio
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Oh Hyeon-Gyu'nun İsminin Telaffuzunu Chaby Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 22:48

Abraham’ın Aston Villa’ya transferi sonrası forvet arayışını hızlandıran Beşiktaş, yeni golcüsünü belirledi. Siyah-beyazlılar, Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh’u bugün İstanbul’a getirirken, transferle ilgili KAP’a da resmi bildirimde bulundu.

Bu gelişle birlikte Güney Koreli futbolculardaki telaffuz zorlukları da gündeme geldi. Bu konuda da yıllardır ülkemizde yaşayan Chaby hem taraftarlara hem spikerlere tüyolar verdi.

İsminin telaffuzunu Chaby örneklerle anlattı.

Hyeon-Gyu Oh bir ilk olacak.

Güney Koreli oyuncu bu imzayla birlikte Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu olacak.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Spor Gündem Editörü
