Rafa Silva'nın Menajeri Yıldız Futbolcunun Olaylı Ayrılık Süreci Hakkında Konuştu

'Rafa, Arabistan'dan daha iyi teklifler almasına rağmen oraya gitmedi. Onu, Avrupa kupalarında boy göstermek, şampiyonluklar için mücadele etmek ve tutkulu taraftarlara sahip olmak cezbetmişti.

Ancak 2024'ün Aralık ayında başkan ayrıldı. Yerine gelen başkan da seçimleri kaybetti ve o da ayrıldı. Teknik direktörler de aynı şekilde. Altı ay içinde onu bu kulübe çeken tüm referans isimler birer birer gitti.

Sonrasında kulüp içinde yaşanan bazı olaylar Rafa'yı yıprattı. Ekim ayında bana şunu söyledi: 'Bu insanlarla uyuşamıyorum. Uyuşamayan taraf ben olduğuma göre, yanlış olan benim. Buradan gitmem gerekiyor. Lütfen bunu çöz'.

O an, ayrılma kararını kesin olarak verdiği andı.