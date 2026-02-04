onedio
Rafa Silva'nın Menajeri Yıldız Futbolcunun Olaylı Ayrılık Süreci Hakkında Konuştu

Rafa Silva'nın Menajeri Yıldız Futbolcunun Olaylı Ayrılık Süreci Hakkında Konuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2026 - 13:31

2024 2025 sezonunda Benfica'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Portekizli futbolcu Rafa Silva ilk sezonda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Ancak 2025 2026 sezonunun başlamasıyla kulüpte Rafa krizi başlamıştı. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın yıldız futbolcunun gitmeyi kafasına koyduğunu söylemiş, Portekizli futbolcu sessizliğini korumuştu. Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo, Beşiktaş ile aralarında tüm yaşananları Maiafutebol'a anlattı.

Kaynak: Haber Kartalı

"Tekliflere rağmen Arabistan'a gitmedi"

"Tekliflere rağmen Arabistan'a gitmedi"

'Rafa, Arabistan'dan daha iyi teklifler almasına rağmen oraya gitmedi. Onu, Avrupa kupalarında boy göstermek, şampiyonluklar için mücadele etmek ve tutkulu taraftarlara sahip olmak cezbetmişti.

Ancak 2024'ün Aralık ayında başkan ayrıldı. Yerine gelen başkan da seçimleri kaybetti ve o da ayrıldı. Teknik direktörler de aynı şekilde. Altı ay içinde onu bu kulübe çeken tüm referans isimler birer birer gitti.

Sonrasında kulüp içinde yaşanan bazı olaylar Rafa'yı yıprattı. Ekim ayında bana şunu söyledi: 'Bu insanlarla uyuşamıyorum. Uyuşamayan taraf ben olduğuma göre, yanlış olan benim. Buradan gitmem gerekiyor. Lütfen bunu çöz'. 

O an, ayrılma kararını kesin olarak verdiği andı.

Rafa, yeni sezona pek çok şeyden memnuniyetsiz başladı.

Rafa, yeni sezona pek çok şeyden memnuniyetsiz başladı.

Mevcut teknik direktörün açıklamaları ve bir sürü başka şey... Kulüp içindeki kişiler arasında ciddi bir iletişim kopukluğu vardı. Bana, artık yaşananları kaldıramadığını ve ayrılmak istediğini söyledi.

Başkan, ondan yıl sonuna kadar oynamasını istedi. Ama sonrasında yaşanan bazı olaylar, teknik direktörün açıklamaları, başka şeyler... Bunlar Rafa'yı rahatsız etti. 

Rafa'nın futbola dönebilmesi için 15 M€ ödemesini şart koşan bir belgeyi imzalamasını istediler. Ben de böyle bir durumu garanti edemeyeceğimi söyledim.

Rafa, 'Bu işleri yürütme şeklinizle beni neredeyse kariyerimi bitirmeye zorluyorsunuz' demişti. Bu sözler, Beşiktaş'ın kendisini serbest bırakmak için talep ettiği 15 M€ nedeniyle söylenmişti.

Sonrasında kulübün basın toplantısındaki açıklamalarıyla şaşkına döndük.

Sonrasında kulübün basın toplantısındaki açıklamalarıyla şaşkına döndük.

Çünkü aramızdaki görüşme her zaman profesyonelce ve dostaneydi. Hiçbir zaman tehdit söz konusu olmadı. Taraftara karşı zayıf gözükmemek için böyle davrandıklarına inanıyorum. Ancak bunun en doğru yol olup olmadığı tartışılır. Bizi fazlasıyla yıprattılar ve Rafa'nın, aldığı ayrılık kararının ne kadar doğru olduğuna daha da ikna olmasını sağladılar.

Rafa rekabetçi biri olmasaydı, Beşiktaş'ta kendisini rahatsız eden bu konuları umursamazdı. Düşüncesi hiçbir zaman 'Buradan çıkayım, Benfica'ya gideyim' olmadı. O dönemde böyle bir ihtimal yoktu, tek bir görüşme bile olmadı. Rafa, Beşiktaş'ta mutlu değildi ve ayrılmak istiyordu.

Rafa, çalıştığı tüm teknik direktörlerle çok iyi ilişkiler kurdu. Sonuncusu hariç, bunu herkese sorabilirsiniz.'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
