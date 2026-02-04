TMSF'nin Denetim Kayyumu Olduğu Kasımpaşa'nın Yeni Sahibi Belli Oldu
Süper Lig’in köklü kulüplerinden Kasımpaşa, TMSF denetim kayyumluğundan resmen çıktı. Kulübün hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın başında bulunduğu Kazancı Holding’e devredildi.
Can Holding soruşturmasında kayyum atanmıştı.
Davut Dişli de başkan oldu.
