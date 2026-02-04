onedio
TMSF'nin Denetim Kayyumu Olduğu Kasımpaşa'nın Yeni Sahibi Belli Oldu

TMSF'nin Denetim Kayyumu Olduğu Kasımpaşa'nın Yeni Sahibi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 19:11

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Kasımpaşa, TMSF denetim kayyumluğundan resmen çıktı. Kulübün hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın başında bulunduğu Kazancı Holding’e devredildi.

Can Holding soruşturmasında kayyum atanmıştı.

Can Holding soruşturmasında kayyum atanmıştı.

Kasımpaşaspor, Can Holding soruşturması kapsamında devredildiği TMSF denetim kayyumluğundan çıktı. Aktarılan bilgilere göre kulübün hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından devralındı. Böylece Kasımpaşa’da mülkiyet yapısı yeniden değişmiş oldu.

Davut Dişli de başkan oldu.

Davut Dişli de başkan oldu.

Gazeteci Dilek Güngör, TMSF’nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşaspor’un Kazancı Holding tarafından satın alındığını ve kulüp başkanlığına Davut Dişli’nin getirileceğini duyurdu. Satış sonrası başkanlık koltuğuna oturması beklenen Sakaryalı iş insanı Dişli’nin, spor dünyasında daha önce farklı kulüplerde yöneticilik yaptığı biliniyor.

