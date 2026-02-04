TMSF'nin Denetim Kayyumu Olduğu Kasımpaşa'nın Yeni Sahibi Belli Oldu

Kasımpaşaspor, Can Holding soruşturması kapsamında devredildiği TMSF denetim kayyumluğundan çıktı. Aktarılan bilgilere göre kulübün hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından devralındı. Böylece Kasımpaşa’da mülkiyet yapısı yeniden değişmiş oldu.