Levent Tüzemen, Galatasaray'a Lionel Messi Teklifi Geldiğini ve Şartlarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 23:26

Galatasaray için adı bir dönem anılsa da detaylı hale gelmeyen Messi ihtimali bir kez daha gündemde. MLS'de Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Dünya Kupası öncesi daha rekabetçi bir ligde kendini hazırlamak istiyor. Bu konuda teklif gelen yerlerden biri de Süper Lig'de Galatasaray... 

Levent Tüzemen'in iddiaları ise çok konuşulacak türden...

Inter Miami'den daha rekabetçi bir yere gitmek istiyor.

2026 yazında Dünya Kupası'nda son şampiyon olarak oby gösterecek Arjantin'in en büyük kozu yine Lionel Messi olacak. 

Messi ise MLS'teki rekabetçi olmayan ortamdan uzaklaşarak en hazır şekilde milli takıma katılmak istiyor. Bunun için araştırmaya girişen Messi'nin menajeri ve ekibi Galatasaray'a da teklif sundu.

Galatasaray'a gelmek istediği şartlar açıklandı.

Levent Tüzemen, A Spor'da yaptığı açıklamada 'Gelen bilgiyi söylüyorum; Messi, sadece İstanbul'da oynamak ve deplasmana gitmemek kaydıyla 12 maçlık sözleşmeyle istedi.' ifadelerini kullandı. 

Bu haber Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan uyandırdı.

