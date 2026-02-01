İtalyan Gazeteci Galatasaray'ın Yıldızı Icardi İçin Juventus İhtimalini Yazdı

Luciano Spalletti’nin, Icardi’yi Inter günlerinden yakından tanıdığı ve aralarında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunduğu belirtiliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcü, Galatasaray’da bu sezon istediği süreleri alamazken, Juventus’un oyuncuya 1,5 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade ediliyor.