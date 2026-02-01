onedio
İtalyan Gazeteci Galatasaray'ın Yıldızı Icardi İçin Juventus İhtimalini Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 17:47

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus, Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi için devreye girmeye hazırlanıyor. Di Marzio’nun aktardığına göre Serie A ekibi, ara transfer döneminin son bölümünde forvet arayışını hızlandırdı. Kolo Muani transferinden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, alternatif olarak rotayı Icardi’ye çevirdi.

Luciano Spalletti’nin, Icardi’yi Inter günlerinden yakından tanıdığı ve aralarında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunduğu belirtiliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcü, Galatasaray’da bu sezon istediği süreleri alamazken, Juventus’un oyuncuya 1,5 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade ediliyor.

Icardi'nin Galatasaray kadrosundaki durumu hatırlatılan haberde Galatasaray ve Juventus'un rakip olamasının ve Galatasaray'ın kısa süre içinde bir forvet bulup bulamayacağının transferde karara etki edeceği yazıldı.

