Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Gümbür Gümbür: Premier Lig'e Bir Adım Daha Yaklaştılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 20:55

Championship'te Premier Lig iddiasıyla mücadele eden Hull City adım adım Premier Lig'e yaklaşıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım bugün deplasmanda aldığı kritik üç puanla ilk iki sıraya yaklaştı. Hull'un bir maçı da eksik.

Hull City zirveye bir adım daha yaklaştı.

Uzun süre Play-Off hattını zorlayan Hull City son haftalarda artık zirvedeki takımlara tehdit olmaya başladı. 

Zorlu Blackburn deplasmanından üç puanla dönen Hull, son on maçta 8.galibiyetini aldı. Bir kez sahadan boynu bükük ayrılan Hull City bu sonuçlarla artık direkt çıkma hesapları yapmaya başladı.

Bir maçı eksik fark 5!

Coventry ve Middlesbrough uzun süredir zirveyi koruyor ancak Hull bu devasa farkı kapatarak iki takımı yakaladı. Bir maçı eksik olan Hull City o maçı kazanırsa rakipleriyle fark iki puana düşecek. 

İlk ikinin direkt çıktığı ligde 3-4-5 ve 6. sıradaki takımlar Play-Off oynuyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
