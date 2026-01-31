Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Gümbür Gümbür: Premier Lig'e Bir Adım Daha Yaklaştılar
Championship'te Premier Lig iddiasıyla mücadele eden Hull City adım adım Premier Lig'e yaklaşıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım bugün deplasmanda aldığı kritik üç puanla ilk iki sıraya yaklaştı. Hull'un bir maçı da eksik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hull City zirveye bir adım daha yaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir maçı eksik fark 5!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın