Guardiola, Filistin Gecesinde Konuştu ve Dünyanın İki Yüzlülüğünü Anlattı

Guardiola, enkaz altında kalan annesini arayan bir çocuğun görüntüsünü anımsatarak, çocuğun annesinin durumundan habersiz olduğunu söyledi. Bu sahnenin kendisinde derin bir iz bıraktığını vurgulayan deneyimli teknik adam, sürekli olarak “Acaba onlar ne hissediyor, ne düşünüyor? Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum” diye sorguladığını dile getirdi.

Filistinli çocukların sessiz bir çığlıkla dünyaya seslendiğini ifade eden Guardiola, onların adeta “Neredesiniz? Gelin bize yardım edin” diye haykırdığını hissettiğini belirtti. Uluslararası topluma seslenen İspanyol teknik adam, bugüne kadar bu çağrıya karşılık verilmediğini söyleyerek sorumluluk vurgusu yaptı.