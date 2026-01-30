onedio
article/comments
article/share
Guardiola, Filistin Gecesinde Konuştu ve Dünyanın İki Yüzlülüğünü Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 17:47

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 biletini aldıktan sonra Barcelona’ya geçti. Burada Filistin yararına düzenlenen yardım gecesine katılan Guardiola, yaptığı konuşmada özellikle Filistinli çocukların maruz kaldığı acılara vurgu yaptı. Sözlerine “İyi geceler, selamün aleyküm” diyerek başlayan İspanyol teknik adam, televizyonlarda izlediği bir sahnenin kendisini derinden sarstığını ve uzun süre etkisinden çıkamadığını ifade etti.

"Onları yalnız bıraktık."

Guardiola, enkaz altında kalan annesini arayan bir çocuğun görüntüsünü anımsatarak, çocuğun annesinin durumundan habersiz olduğunu söyledi. Bu sahnenin kendisinde derin bir iz bıraktığını vurgulayan deneyimli teknik adam, sürekli olarak “Acaba onlar ne hissediyor, ne düşünüyor? Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum” diye sorguladığını dile getirdi.

Filistinli çocukların sessiz bir çığlıkla dünyaya seslendiğini ifade eden Guardiola, onların adeta “Neredesiniz? Gelin bize yardım edin” diye haykırdığını hissettiğini belirtti. Uluslararası topluma seslenen İspanyol teknik adam, bugüne kadar bu çağrıya karşılık verilmediğini söyleyerek sorumluluk vurgusu yaptı.

Guardiola, "Biz ezilenlerin yanındayız" dediği gecede şu sözleri sarf etti:

'Biz ezilenlerin yanındayız. Bugün Filistin’in yanındayız ama sadece Filistin’in değil, tüm haklı davaların yanındayız. Bu Filistin için ve insanlık için bir duruştur. Tıpkı 1938’de Barcelona bombalandığında olduğu gibi, bugün de Londra ve Paris’te olduğu gibi dünyanın önünde duruyor ve en zayıf olanların yanında olduğumuzu açıkça gösteriyoruz. Enkazın arasında ‘Annem nerede?’ diye yalvararak kendini kaydeden bir çocuk gördüm ve hala ne olduğunu bilmiyor. Ve şunu düşünüyorum, çocuklar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep onların ‘Neredesiniz? Gelin bize yardım edin’ dediğini hayal ediyorum. Ve şu ana kadar, şimdi bile bunu yapmadık onları yalnız bıraktık.'

