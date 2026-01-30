Erling Haaland'ın Galatasaray Maçındaki Gol Sevincinin Ardından Leeds United Selamlaması Çıktı
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son maçında Galatasaray, güçlü rakibi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Erken gollerle maç koparken Norveçli yıldız Erling Haaland bu maçı da boş geçmedi.
Ancak maçtan günler sonra sosyal medya Erlin Haaland'ın gol sevincini paylaşarak yaptığı göndermeyi konuşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erling Haaland futbolcu bir babanın oğlu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaylı maçın duygusal izleri halen devam ediyor.
Golü Leeds selamlamasıyla kutladı.
Taraftarların benimsediği bir hareket.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın