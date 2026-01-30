onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Erling Haaland'ın Galatasaray Maçındaki Gol Sevincinin Ardından Leeds United Selamlaması Çıktı

Erling Haaland'ın Galatasaray Maçındaki Gol Sevincinin Ardından Leeds United Selamlaması Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 17:25

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son maçında Galatasaray, güçlü rakibi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Erken gollerle maç koparken Norveçli yıldız Erling Haaland bu maçı da boş geçmedi. 

Ancak maçtan günler sonra sosyal medya Erlin Haaland'ın gol sevincini paylaşarak yaptığı göndermeyi konuşmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erling Haaland futbolcu bir babanın oğlu...

Erling Haaland futbolcu bir babanın oğlu...

Babası Alf-Inge Haaland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde doğan Erling'in doğum yeri de Leeds... 

Galatasaray maçında attığı golde ise Leeds United taraftarlarına bir selam vardı.

Olaylı maçın duygusal izleri halen devam ediyor.

Olaylı maçın duygusal izleri halen devam ediyor.

1999-00 sezonunda UEFA Kupası Yarı Finalinde eşleşen iki ekibin İstanbul ayağındaki maçta kan dökülmüştü. İki İngiliz taraftar yaşamını yitirirken oynanan maçlar da yoğun güvenlik önlemleri altında oynanmıştı.

Leeds United taraftarları halen bu acı olayı unutabilmiş değil ve kulüp hafızasında önemli bir yer tutuyor.

Golü Leeds selamlamasıyla kutladı.

Golü Leeds selamlamasıyla kutladı.

Erling Haaland, Galatasaray'a attığı golün ardından Leeds United taraftarına bir selam göndererek golü onlar gibi kutladı.

Taraftarların benimsediği bir hareket.

Taraftarların benimsediği bir hareket.

İngiltere'de Leeds taraftarıyla bu hareket özdeşleşmiş durumda. Haaland da babasının forma giydiği, doğduğu şehir olan Leeds'i bu golle hatırlatması Leeds United taraftarından büyük bir destek görmesine neden oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın