Maç Boyu Saldırıya Uğrayan Ergin Ataman İçin Maccabi'ye Komik Bir Ceza Verildi

Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı açıklamada maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi. Ataman, takımının mücadelesinden gurur duyduğunu belirterek, “Müthiş mücadele ettik, maçı kazanmak için birçok fırsatımız oldu. Ama bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi; belki NBA ile rekabet halindeyiz ama bu basketbol değil. İşimizi yapmaya geldik. 10 bin kişi soyunma odasının önünde 40 dakika boyunca bana küfür ediyorsa bu spor değildir. NBA’de böyle bir şey görmedim. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi hakaret ederken hakemler ve görevliler hiçbir şey yapmıyor. Böyle devam edin” dedi.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan’daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail takımlarının Avrupa Ligi’nden men edilmesini talep etmişti.