Haberler
Spor
Basketbol
Maç Boyu Saldırıya Uğrayan Ergin Ataman İçin Maccabi'ye Komik Bir Ceza Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 00:15

Avrupa Ligi’nden yapılan açıklamada, Maccabi Rapyd’in taraftarlarının Panathinaikos maçında başantrenör Ergin Ataman’a hakaret içeren tezahüratları nedeniyle Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları uyarınca 12 bin euro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da oynanan Avrupa Ligi maçında, salon girişinde toplanan yaklaşık 300 İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman ve Yunanistan takımı hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

Taraftarlar, müsabaka sırasında ve maç sonrası Ataman’ın soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü. Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi’nin 24. haftasında oynanan maçı 75-71 kazanmayı başardı.

Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı açıklamada maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi. Ataman, takımının mücadelesinden gurur duyduğunu belirterek, “Müthiş mücadele ettik, maçı kazanmak için birçok fırsatımız oldu. Ama bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi; belki NBA ile rekabet halindeyiz ama bu basketbol değil. İşimizi yapmaya geldik. 10 bin kişi soyunma odasının önünde 40 dakika boyunca bana küfür ediyorsa bu spor değildir. NBA’de böyle bir şey görmedim. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi hakaret ederken hakemler ve görevliler hiçbir şey yapmıyor. Böyle devam edin” dedi.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan’daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail takımlarının Avrupa Ligi’nden men edilmesini talep etmişti.

