Maç Boyu Saldırıya Uğrayan Ergin Ataman İçin Maccabi'ye Komik Bir Ceza Verildi
Avrupa Ligi’nden yapılan açıklamada, Maccabi Rapyd’in taraftarlarının Panathinaikos maçında başantrenör Ergin Ataman’a hakaret içeren tezahüratları nedeniyle Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları uyarınca 12 bin euro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Maç boyu küfürler susmadı.
Ergin Ataman maç sonunda yaşananlara tepki göstermişti.
