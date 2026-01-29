Futbol Dünyasına Yönelik Operasyonda Hapse Giren Murat Sancak Tahliye Edildi
Futboldaki bahis soruşturması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Sancak, adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahliyesini "çok şükür" notuyla paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın