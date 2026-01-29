onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbol Dünyasına Yönelik Operasyonda Hapse Giren Murat Sancak Tahliye Edildi

Futbol Dünyasına Yönelik Operasyonda Hapse Giren Murat Sancak Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 20:19

Futboldaki bahis soruşturması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Sancak, adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tahliyesini "çok şükür" notuyla paylaştı.

Tahliyesini "çok şükür" notuyla paylaştı.

Türkiye’de futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemleri kapsayan bahis soruşturmasının ikinci aşamasında Aralık ayında 20 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak da bulunuyordu. Sancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tahliye haberini sosyal medyadan duyuran Sancak, ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Çok şükür” ifadelerini kullandı.

Daha önce bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Sancak, yayımladığı mektupta, “Daha önce de söylediğim gibi: Maç satan namusunu satar, bahis oynayan namerttir” sözlerini tekrar etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın