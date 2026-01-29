Futbol Dünyasına Yönelik Operasyonda Hapse Giren Murat Sancak Tahliye Edildi

Türkiye’de futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemleri kapsayan bahis soruşturmasının ikinci aşamasında Aralık ayında 20 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak da bulunuyordu. Sancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tahliye haberini sosyal medyadan duyuran Sancak, ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Çok şükür” ifadelerini kullandı.

Daha önce bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Sancak, yayımladığı mektupta, “Daha önce de söylediğim gibi: Maç satan namusunu satar, bahis oynayan namerttir” sözlerini tekrar etmişti.