Afrika Kupasını Kazanan Senegal'e Cumhurbaşkanından İlginç Ödül
Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı uzatmalarda mağlup eden Senegal’de zafer gerçek bir kutlamaya dönüştü.
En dikkat çekici sürpriz ise devlet başkanından geldi. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, milli takım futbolcularına para ödülünün yanı sıra turistik bir bölgede arsa da verdi.
"Ülkenin onurunu korudular"
Ünlü sahil kıyısından arsa verildi.
