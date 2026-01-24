onedio
Afrika Kupasını Kazanan Senegal'e Cumhurbaşkanından İlginç Ödül

Hakan Karakoca
24.01.2026 - 23:09

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı uzatmalarda mağlup eden Senegal’de zafer gerçek bir kutlamaya dönüştü.

En dikkat çekici sürpriz ise devlet başkanından geldi. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, milli takım futbolcularına para ödülünün yanı sıra turistik bir bölgede arsa da verdi.

"Ülkenin onurunu korudular"

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı uzatmalarda yenerek zafer kazanan Senegal’de kutlamalar coşkuya dönüştü.

En dikkat çekici sürpriz ise Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’den geldi: Milli takım oyuncularına para ödülünün yanı sıra turistik bir bölgede arsa da verildi.

Faye, takımın sahada sadece galibiyeti değil, ülkenin onurunu da koruduğunu vurguladı.

Ünlü sahil kıyısından arsa verildi.

“Teranga Aslanları” lakaplı milli takımın her futbolcusuna 75 milyon CFA frangı (yaklaşık 115 bin avro) ve Petite Côte bölgesinde 1500 metrekarelik bir arsa verildi.

Petite Côte, Dakar’ın güneyinden Gambiya sınırına kadar uzanan ve deniz tatil beldeleriyle ünlü Senegal kıyıları olarak biliniyor.

