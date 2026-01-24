Afrika Kupasını Kazanan Senegal'e Cumhurbaşkanından İlginç Ödül

“Teranga Aslanları” lakaplı milli takımın her futbolcusuna 75 milyon CFA frangı (yaklaşık 115 bin avro) ve Petite Côte bölgesinde 1500 metrekarelik bir arsa verildi.

Petite Côte, Dakar’ın güneyinden Gambiya sınırına kadar uzanan ve deniz tatil beldeleriyle ünlü Senegal kıyıları olarak biliniyor.