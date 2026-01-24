Galatasaray'ın Maç Günü Paylaşımlarına Trabzonspor'dan Sert Cevap
Trabzonspor'un parlayan yıldızı Oulai için Galatasaray'ın ilgisi her geçen gün artıyor. Ertuğrul Doğan'ın gelen teklif konusundaki açıklamaları iki takım arasındaki anlaşmazlığı ortaya koyarken bugün de resmi hesaplardan paylaşımlar geldi.
Galatasaray'ın maç günü ve soyunma odası fotoğraflarına Trabzonspor'dan oldukça sert bir yanıt geldi.
İlk tepki maç günü paylaşımına gelmişti.
Soyunma odasından paylaşılan 42 numaralı forma ise tepkileri büyüttü.
Trabzonspor'dan sert bir paylaşım geldi.
