Galatasaray'ın Maç Günü Paylaşımlarına Trabzonspor'dan Sert Cevap

Hakan Karakoca
24.01.2026 - 21:57

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Oulai için Galatasaray'ın ilgisi her geçen gün artıyor. Ertuğrul Doğan'ın gelen teklif konusundaki açıklamaları iki takım arasındaki anlaşmazlığı ortaya koyarken bugün de resmi hesaplardan paylaşımlar geldi. 

Galatasaray'ın maç günü ve soyunma odası fotoğraflarına Trabzonspor'dan oldukça sert bir yanıt geldi.

İlk tepki maç günü paylaşımına gelmişti.

Günün ilk saatlerinde yapılan paylaşımda Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'nın olması Oulai transferi için bir gönderme olarak yorumlayan Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.

Soyunma odasından paylaşılan 42 numaralı forma ise tepkileri büyüttü.

Abdülkerim Bardakçı'nın formasının yer aldığı bir görsel paylaşan resmi hesabın bunu da Oulai'ye gönderme için paylaştığı iddia edildi. Christ Inao Oulai, Trabzonspor'da 42 numaralı formayı giyiyor.

Trabzonspor'dan sert bir paylaşım geldi.

Trabzonspor soyunma odasından paylaşın fotoğrafı alıntılayarak 'Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir ' paylaşımı yaptı.

