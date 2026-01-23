Şampiyonlar Ligi'nde Borat Kostümü Giydikleri İçin Gözaltına Alındılar
Kazakistan’da bir mahkeme, “Borat” filminde ünlenen mankini tarzı mayolarla tribüne çıkan üç Belçikalı futbol taraftarına kısa süreli hapis cezası verdi.
Polis açıklamasına göre Belçika vatandaşı taraftarlar, salı akşamı Kairat Almaty ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında gözaltına alındı. Belga haber ajansı, taraftarların alkollü olduklarını, üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıklarını ve kamu düzenini bozduklarını aktardı. Astana’daki mahkeme ise perşembe günü verdiği kararla, kamu düzenini ihlal ettikleri gerekçesiyle üç taraftara beşer gün idari gözaltı cezası uyguladı.
Üç kişiye konsolosluk desteği sağlandı.
Kazakistan'da yasaklanmıştı.
