Şampiyonlar Ligi'nde Borat Kostümü Giydikleri İçin Gözaltına Alındılar

Şampiyonlar Ligi'nde Borat Kostümü Giydikleri İçin Gözaltına Alındılar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 18:00

Kazakistan’da bir mahkeme, “Borat” filminde ünlenen mankini tarzı mayolarla tribüne çıkan üç Belçikalı futbol taraftarına kısa süreli hapis cezası verdi.

Polis açıklamasına göre Belçika vatandaşı taraftarlar, salı akşamı Kairat Almaty ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında gözaltına alındı. Belga haber ajansı, taraftarların alkollü olduklarını, üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıklarını ve kamu düzenini bozduklarını aktardı. Astana’daki mahkeme ise perşembe günü verdiği kararla, kamu düzenini ihlal ettikleri gerekçesiyle üç taraftara beşer gün idari gözaltı cezası uyguladı.

Üç kişiye konsolosluk desteği sağlandı.

X platformunda paylaşılan görüntülerde, dondurucu soğuğa aldırmadan yeşil mankini tarzı mayo giyen üç kişinin Hollandaca “Borat bizim, ole ole” anlamına gelen “Borat is van ons ole ole” sloganları attığı görülüyor.

Belçika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Politico’ya yaptığı açıklamada olayın Astana’daki Belçika Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde yakından izlendiğini belirterek, Belçika vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlandığını ifade etti.

İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen’in yarattığı Borat karakteri, ilk kez Birleşik Krallık ve ABD’de yayınlanan bir televizyon programında izleyiciyle buluşmuştu. Cohen, 2006 yılında vizyona giren filmde neon yeşili mankiniyle canlandırdığı Borat sayesinde dünya çapında tanınan bir figür haline gelmişti.

Kazakistan'da yasaklanmıştı.

Film ilk kez gösterime girdiğinde Kazak makamları sert tepki vermiş, yapımı yasaklama yoluna gitmişti. Ancak aradan geçen yılların ardından ülkenin o dönemki dışişleri bakanı, Borat karakterinin Kazakistan’a turist ilgisini artırdığını belirterek bu durumdan “memnuniyet duyduklarını” dile getirmişti. 2020’de ikinci filmin vizyona girmesiyle birlikte Kazakistan, Borat’ın dünyaca bilinen “Very nice” repliğini turizm tanıtımlarında kullanarak karaktere daha sıcak bir yaklaşım sergiledi.

Sahadaki mücadelede ise Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rakibini 4-1 mağlup ederek Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonundaki yolculuğunu güçlü bir şekilde sürdürdü.

