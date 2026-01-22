onedio
İçişleri Bakanlığı İl İl Açıkladı: Kuvvetli Kar Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.01.2026 - 19:49

Yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası için uyarılar peş peşe geldi. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasına da yasak getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için uyarı yayınladı.

Kar yağışı günlük yaşamı aksatmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin raporuna dayandırdığı açıklamada, birçok il için yarın ve takip eden günlerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Vatandaşlara, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

22 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren;

İç Anadolu’nun doğusunda görülen yağışların yarın öğle saatlerine kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı il il açıkladı! Kuvvetli kar etkili olacak 3

Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'

Meteroloji Genel Müdürlüğü harita da paylaştı:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
