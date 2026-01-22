İçişleri Bakanlığı İl İl Açıkladı: Kuvvetli Kar Geliyor

Kar yağışı günlük yaşamı aksatmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin raporuna dayandırdığı açıklamada, birçok il için yarın ve takip eden günlerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Vatandaşlara, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.