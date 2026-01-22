İçişleri Bakanlığı İl İl Açıkladı: Kuvvetli Kar Geliyor
Yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası için uyarılar peş peşe geldi. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasına da yasak getirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için uyarı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:
Meteroloji Genel Müdürlüğü harita da paylaştı:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
