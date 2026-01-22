onedio
Dev Marka Piyasadan Çekilerek Telefon Üretmeyeceğini Açıkladı

Hakan Karakoca
22.01.2026 - 17:21

Akıllı telefon pazarında artan rekabet ve daralan kâr marjları, sektördeki dengeleri hızla değiştiriyor. Küresel ölçekte sertleşen piyasa koşulları, özellikle orta ve alt segmentte faaliyet gösteren bazı markaların ayakta kalmasını zorlaştırdı. Yükselen üretim maliyetleri ve tüketici tercihlerindeki değişim, kimi üreticilerin pazardan çekilme kararı almasına yol açtı. 

Dev markalardan biri olan ASUS da 2026 yılının başında kritik kararını açıkladı.

Kararı yönetim kurulu başkanı açıkladı.

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde yaptığı açıklamada, şirketin 2026 yılı içinde yeni bir akıllı telefon modeli sunmayacağını duyurdu. Shih, bu kararın geçici bir adım olmadığını, Asus’un uzun vadeli dönüşüm ve yeniden konumlanma stratejisinin parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamalara göre Asus, önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını akıllı telefonlardan ziyade kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik teknolojiler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zekâ odaklı alanlara kaydırmayı planlıyor. Şirket, bu stratejiyle birlikte tüketici elektroniğindeki önceliklerini yeniden belirleyerek daha yüksek katma değerli teknoloji alanlarında büyümeyi amaçlıyor.

Destek ve bakım hizmetleri devam edecek.

Öte yandan Asus, hâlihazırda piyasada bulunan akıllı telefon modelleri için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti kapsamındaki hizmetlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi. Şirket, mevcut kullanıcıların alınan karardan olumsuz etkilenmemesi adına teknik destek ve satış sonrası hizmetlerin sürdürüleceğini vurguladı.

