Dev Marka Piyasadan Çekilerek Telefon Üretmeyeceğini Açıkladı

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde yaptığı açıklamada, şirketin 2026 yılı içinde yeni bir akıllı telefon modeli sunmayacağını duyurdu. Shih, bu kararın geçici bir adım olmadığını, Asus’un uzun vadeli dönüşüm ve yeniden konumlanma stratejisinin parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamalara göre Asus, önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve Ar-Ge yatırımlarını akıllı telefonlardan ziyade kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik teknolojiler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zekâ odaklı alanlara kaydırmayı planlıyor. Şirket, bu stratejiyle birlikte tüketici elektroniğindeki önceliklerini yeniden belirleyerek daha yüksek katma değerli teknoloji alanlarında büyümeyi amaçlıyor.