Toplu Taşımada Yapay Zeka ile Sabit Duraklar Gidiyor Sanal Duraklar Geliyor
Avrupa ve Asya’daki büyük şehirlerde toplu ulaşım, yapay zekâ temelli uygulamalarla köklü bir dönüşümden geçiyor. Yolcu yoğunluğu ve anlık talepleri analiz eden sistemler, güzergâhları dinamik biçimde belirlerken, geleneksel sabit durak anlayışı yerini esnek ve geçici “sanal durak” noktalarına bırakıyor.
"Talep odaklı ulaşım" kavramı yaygınlaşıyor.
Yapay zeka talepleri toplayarak duraklar ve güzergahlar oluşturuyor.
Bu düzenleme ile yolculuk süresi kısalıyor.
Sabit durakların yerine sanal duraklar...
