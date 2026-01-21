Toplu Taşımada Yapay Zeka ile Sabit Duraklar Gidiyor Sanal Duraklar Geliyor

Yeni modelle birlikte geleneksel fiziksel duraklar yerini “sanal duraklara” bıraktı. Yolcular, mobil uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplama noktasını görüp araca binebiliyor.

Yapay zekâ, trafikteki yoğunluğu ve gelen yeni talepleri anlık olarak analiz ederek rotayı hareket halindeyken güncelleyebiliyor. Bu sayede yolcuların varış süreleri daha doğru tahmin edilebiliyor.

Belediyeler ve ulaşım şirketleri, sabit hatlarda boş seyreden araçların yarattığı yakıt ve personel israfını azaltarak maliyetlerinde ciddi tasarruf sağladı. Yolcular için ise aktarma gereksiniminin azalması ve kapıya yakın duraklardan biniş imkânı memnuniyeti artırdı.

2026 sonuna kadar sistemin, gelişmekte olan birçok ülkede pilot bölgelerde uygulanmaya başlanması hedefleniyor.