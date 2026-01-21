Kuzey Kore'de İlk Kez Bir Filmde Ülke Liderine Suikast ve Hiç İşlenmemiş Konulara Yer Verildi
Kuzey Kore’de önce sinema salonlarında gösterime giren, ardından devlet televizyonunda ekrana taşınan “Days and Nights of Confrontation” adlı yapım, propaganda sinemasında şimdiye dek pek rastlanmayan unsurlarıyla öne çıkıyor. Filmde plastik torbayla boğma, bıçaklı saldırı, intihar yeleği, evlilik dışı ilişki ve sınırlı çıplaklık gibi sahnelere yer veriliyor.
Geçtiğimiz yıl Pyongyang’daki sinemalarda büyük ilgi gören film, bu ay ilk kez devlet televizyonunda yayınlanarak resmî yayın onayını da almış oldu.
Filmde siyasi ihanet ele alınıyor.
Hollywood'u andıran gerilim sahneleri dikkat çekiyor.
Genç nesilde değişen izleme alışkanlığı sinemayı da şekillendiriyor.
İşte bu şaşırttı. Sovyetlerde de böyle ufak şeylerle başlamıştı, dağılması uzun sürmedi.