Kuzey Kore'de İlk Kez Bir Filmde Ülke Liderine Suikast ve Hiç İşlenmemiş Konulara Yer Verildi

Film, 2000’li yılların ortasını merkezine alıyor ve anlatısını hem bireysel hem de siyasal ihanet ekseninde kuruyor. Hikâyenin zirve noktasında ise eski lider Kim Jong İl’e yönelik, treninin havaya uçurulmasını hedefleyen bir suikast planı yer alıyor.

Bu tercih, uzun süredir uluslararası alanda tartışılan ancak Kuzey Kore içinde neredeyse tabu kabul edilen 2004 Ryongchon tren patlamasına açık bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Söz konusu patlama dönemin resmî söyleminde “kaza” olarak duyurulmuş, buna karşın dış dünyada suikast ihtimali sıkça gündeme getirilmişti.

Martell, Ryongchon hadisesinin bugüne kadar resmî düzeyde bu şekilde ele alınmadığını vurgulayarak, filmin olayı doğrudan konu edinmesinin son derece çarpıcı olduğuna dikkat çekiyor.