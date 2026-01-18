Nedeni Şaşırttı: Dev Havayolu Şirketine 2.4 Milyon Dolar Ceza Verildi
Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi, Aralık 2025’te yaşanan ciddi uçuş aksamaları sonrası IndiGo’ya yaklaşık 2,4 milyon dolar idari para cezası uyguladı. Yetkililer, yolcu mağduriyetleri ve operasyonel aksaklıkların cezaya gerekçe gösterildiğini belirtirken, benzer ihlallerin tekrarlanmaması için denetimlerin süreceğini açıkladı.
Yaşanan yolcu mağduriyetleri cezanın ana sebebi oldu.
2.4 milyon dolar ceza verildi.
Mürettabat sıkıntıları konusunda şirketle ilgili hayli şikayet vardı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
