Nedeni Şaşırttı: Dev Havayolu Şirketine 2.4 Milyon Dolar Ceza Verildi

Nedeni Şaşırttı: Dev Havayolu Şirketine 2.4 Milyon Dolar Ceza Verildi

18.01.2026 - 20:31

Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi, Aralık 2025’te yaşanan ciddi uçuş aksamaları sonrası IndiGo’ya yaklaşık 2,4 milyon dolar idari para cezası uyguladı. Yetkililer, yolcu mağduriyetleri ve operasyonel aksaklıkların cezaya gerekçe gösterildiğini belirtirken, benzer ihlallerin tekrarlanmaması için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Yaşanan yolcu mağduriyetleri cezanın ana sebebi oldu.

Yaşanan yolcu mağduriyetleri cezanın ana sebebi oldu.

The Times of India’nın aktardığına göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Sivil Havacılık Bakanlığının talimatı doğrultusunda 3-5 Aralık 2025 tarihleri arasında IndiGo’nun uçuş operasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, inceleme sürecinde 2 bin 507 seferin iptal edildiği, 1.852 uçuşun gecikmeye uğradığı ve bu aksamalar nedeniyle 300 bini aşkın yolcunun havalimanlarında beklemek zorunda kaldığının belirlendiği ifade edildi.

2.4 milyon dolar ceza verildi.

2.4 milyon dolar ceza verildi.

Açıklamada ayrıca, IndiGo’nun üst düzey yöneticilerine resmi uyarı verildiği ve Operasyon Kontrol Merkezi’nin başındaki yöneticinin görevden alınmasının istendiği belirtildi. Uçuşlarda yaşanan aksaklıkların temel nedenleri arasında operasyonların aşırı derecede optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zafiyetler sıralandı.

Yetkililer, söz konusu aksamalar nedeniyle IndiGo’ya yaklaşık 2,4 milyon dolar idari para cezası kesildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra, şirketin mevzuata uyumunu sağlamak ve uzun vadeli yapısal düzenlemeleri güvence altına almak amacıyla 5 milyon doların üzerinde bir tutarın banka teminatı olarak sunulmasının talep edildiği kaydedildi.

Mürettabat sıkıntıları konusunda şirketle ilgili hayli şikayet vardı.

Mürettabat sıkıntıları konusunda şirketle ilgili hayli şikayet vardı.

Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo’da, mürettebat yetersizliği, teknik arızalar ve havalimanlarındaki yoğunluk nedeniyle 3 Aralık’tan itibaren 1000’i aşkın uçuş iptal edildi. Son dönemde şirketin, uçuş görev süresi sınırlamaları nedeniyle ciddi bir mürettebat açığıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti. Bu kapsamda, söz konusu sınırlamalara uyum sağlamak amacıyla IndiGo bünyesindeki uçuş ekiplerinin haftalık asgari dinlenme süresi 48 saate çıkarılmıştı.

