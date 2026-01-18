Nedeni Şaşırttı: Dev Havayolu Şirketine 2.4 Milyon Dolar Ceza Verildi

Açıklamada ayrıca, IndiGo’nun üst düzey yöneticilerine resmi uyarı verildiği ve Operasyon Kontrol Merkezi’nin başındaki yöneticinin görevden alınmasının istendiği belirtildi. Uçuşlarda yaşanan aksaklıkların temel nedenleri arasında operasyonların aşırı derecede optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zafiyetler sıralandı.

Yetkililer, söz konusu aksamalar nedeniyle IndiGo’ya yaklaşık 2,4 milyon dolar idari para cezası kesildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra, şirketin mevzuata uyumunu sağlamak ve uzun vadeli yapısal düzenlemeleri güvence altına almak amacıyla 5 milyon doların üzerinde bir tutarın banka teminatı olarak sunulmasının talep edildiği kaydedildi.