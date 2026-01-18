onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Distaste İsimli Sosyal Medya Hesabının Sahibi Fahrettin Gökberk Akbulut Tutuklandı

Distaste İsimli Sosyal Medya Hesabının Sahibi Fahrettin Gökberk Akbulut Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2026 - 18:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada “Distaste” ismiyle bilinen hesabı yöneten Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

"Halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, “Distaste” adlı sosyal medya hesabında yer alan paylaşımların “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçu kapsamında değerlendirildiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut’u gözaltına aldı.

Soruşturma sürecinde şüpheliye ait cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın