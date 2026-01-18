Distaste İsimli Sosyal Medya Hesabının Sahibi Fahrettin Gökberk Akbulut Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, “Distaste” adlı sosyal medya hesabında yer alan paylaşımların “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçu kapsamında değerlendirildiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut’u gözaltına aldı.

Soruşturma sürecinde şüpheliye ait cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.