Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Gayrimenkul Konusunda Ezber Bozan Açıklama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 23:15

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, konutların yatırım aracı haline getirilmesine sert tepki gösterdi. Çok sayıda eve sahip olmayı “kul hakkı” olarak niteleyen Tuncer, barınma hakkının gasp edildiğini savundu. Kendi şirketlerinin ve ailesinin kiraya verdikleri tek bir daire dahi bulunmadığını vurguladı.

Tuncer, gayrimenkul konusundaki görüşleriyle sosyal medyada da takdir topladı.

Tuncer, konut fiyatlarındaki tırmanışın sebebini de bu duruma bağladı.

Türkiye’de konut ve kira fiyatları tartışılırken, iş dünyasından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bloomberg HT’de yayımlanan “İş’te Zirve” programına katılan Engin Tuncer, konut biriktirmenin toplumsal ve ahlaki boyutuna dikkat çekti.

Tuncer, çok sayıda konuta sahip olmanın barınma hakkını zedelediğini savunarak, “Eğer bir insanın 20 tane, 50 tane, 100 tane dairesi varsa bu kul hakkına girer. Nereden girer? Çünkü insanların hem anayasal hak olarak hem de dinimizde barınma hakkı diye bir şey var. Siz gayrimenkul biriktirerek insanların barınma hakkını elinden alıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Varlıklı kesimlerin projeler henüz aşama halindeyken konutları toplamasının fiyatları yukarı çektiğini belirten Tuncer, süreci “Siz o insanların daha uygun fiyatlarla ev alabilecekleri noktada, proje aşamasındayken, biriken kira gelirlerinizle o dairelere talep gösterdiğinizde fiyatlar katlanıyor. Teslimde fiyat iki misline, üç misline çıkıyor. Dolayısıyla gerçek ihtiyacı olan insanların satın almasını engelliyorsunuz.” sözleriyle anlattı.

Bu konutların daha sonra yüksek bedellerle kiraya verilmesinin de aynı zincirin devamı olduğunu vurgulayan Tuncer, sistemin dar gelirliyi dışarıda bıraktığını dile getirdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
