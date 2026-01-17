Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Gayrimenkul Konusunda Ezber Bozan Açıklama
Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, konutların yatırım aracı haline getirilmesine sert tepki gösterdi. Çok sayıda eve sahip olmayı “kul hakkı” olarak niteleyen Tuncer, barınma hakkının gasp edildiğini savundu. Kendi şirketlerinin ve ailesinin kiraya verdikleri tek bir daire dahi bulunmadığını vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuncer, gayrimenkul konusundaki görüşleriyle sosyal medyada da takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuncer, konut fiyatlarındaki tırmanışın sebebini de bu duruma bağladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın