Soğuk Hasta Yapmıyor: Peki İnsanlar Neden Kışın Daha Çok Hasta Oluyor?

Bilimsel bulgular, soğuk havanın tek başına hastalık yapmadığını ortaya koyuyor. Muhammed’e göre grip ve soğuk algınlığının asıl nedeni virüsler; hava sıcaklığı değil. Nezleye yol açan rinovirüsler ile gribe neden olan influenza virüsleri, mevsimden bağımsız olarak solunum yoluyla ya da temasla kişiden kişiye bulaşıyor.

Buna karşın solunum yolu enfeksiyonlarının kış aylarında artması dikkat çekiyor. Araştırmalar, bu yükselişin doğrudan soğuğa değil; soğuk havanın tetiklediği biyolojik etkiler, çevresel şartlar ve insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi gibi davranışsal faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor.