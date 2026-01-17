Xabi Alonso'nun Ayrıldığı Real Madrid'de Tribünler Futbolcuları Islıkladı

Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 kaybeden Real Madrid’de bu sonucun ardından teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son verilmişti. Alonso’nun yerine getirilen Alvaro Arbeloa ise Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig temsilcisi Albacete’ye 3-2 yenilerek hem takımın başındaki ilk mağlubiyetini yaşadı hem de kupaya veda etti.