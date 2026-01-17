onedio
Xabi Alonso'nun Ayrıldığı Real Madrid'de Tribünler Futbolcuları Islıkladı

Hakan Karakoca
17.01.2026 - 17:57

İspanya La Liga’da 20. hafta mücadelesinde, milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Levante’yi konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada, son iki maçını kazanamayan ev sahibi takım, taraftarların yoğun protestosuyla sahaya çıktı.

Süper Kupa'da Barcelona'ya final kaybeden Real Madrid, Kral Kupası'nda da alt lig takımı Albacete'ye elenmişti.

Real Madrid, kabus gibi bir dönemden geçiyor.

Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 kaybeden Real Madrid’de bu sonucun ardından teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son verilmişti. Alonso’nun yerine getirilen Alvaro Arbeloa ise Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig temsilcisi Albacete’ye 3-2 yenilerek hem takımın başındaki ilk mağlubiyetini yaşadı hem de kupaya veda etti.

Futbolcular büyük protesto ile karşı karşıya kaldı.

Levante karşılaşmasında Santiago Bernabeu’yu dolduran Real Madrid taraftarları, maç öncesi ısınmaya çıkan futbolculara sert tepki gösterdi. Yoğun ıslıklar karşısında şaşkınlık yaşayan oyunculara yönelik protesto, karşılaşmanın başlamasıyla daha da arttı.

Tribünler, Real Madridli futbolcular topa sahip olduğunda ıslık çalarken, Levante’nin pas yaptığı anlarda sessiz kaldı. 

Öte yandan taraftarlar, kulüp başkanı Florentino Perez’i de hedef alarak “Perez istifa” tezahüratları yaptı.

Kadrolar anons edilirken Gonzalo ve Mbappe dışındaki tüm futbolcular tribünlerden ıslık aldı. Maç boyunca ise Vinicius Jr, Federico Valverde ve Jude Bellingham’a yönelik tepkiler sürdü.

