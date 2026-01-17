Xabi Alonso'nun Ayrıldığı Real Madrid'de Tribünler Futbolcuları Islıkladı
İspanya La Liga’da 20. hafta mücadelesinde, milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Levante’yi konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada, son iki maçını kazanamayan ev sahibi takım, taraftarların yoğun protestosuyla sahaya çıktı.
Süper Kupa'da Barcelona'ya final kaybeden Real Madrid, Kral Kupası'nda da alt lig takımı Albacete'ye elenmişti.
Real Madrid, kabus gibi bir dönemden geçiyor.
Futbolcular büyük protesto ile karşı karşıya kaldı.
