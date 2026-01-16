Uzmanlar, ChatGPT Health'e Verilerin Yüklenmemesi Gerektiğini Savunuyor

OpenAI, ChatGPT’te en çok ilgi gören alanlardan birinin sağlık olduğunu belirterek “sağlık ve wellness” odaklı ChatGPT Health’i tanıttı. Yeni araç, kullanıcıları tıbbi kayıtlarını, test sonuçlarını ve akıllı cihazlardan elde edilen verileri platforma yüklemeye teşvik ediyor; böylece tüm sağlık bilgileri tek bir yerde toplanabiliyor. OpenAI, bu verilerle yalnızca genel öneriler sunulacağını, tanı ya da tedavi yapılmayacağını vurguluyor.

ChatGPT Health şu an Türkiye’de kullanıma açık değil ve ilk aşamada yalnızca ABD’de erişilebiliyor. The Huffington Post’un aktardığına göre siber güvenlik uzmanları, büyük ölçekli kişisel sağlık verisi paylaşımının ciddi gizlilik ve güvenlik riskleri barındırdığı uyarısında bulunuyor.