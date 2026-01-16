onedio
Uzmanlar, ChatGPT Health'e Verilerin Yüklenmemesi Gerektiğini Savunuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 23:40

OpenAI’nin devreye aldığı ChatGPT Health, kullanıcıları tıbbi belgelerini ve kişisel sağlık bilgilerini sisteme yüklemeye yönlendiriyor. Ancak uzmanlar, bu tür verilerin mevcut yasal korumaların dışında kalabileceği konusunda uyarıyor.

Sistem ciddi güvenlik riskleri barındırıyor

OpenAI, ChatGPT’te en çok ilgi gören alanlardan birinin sağlık olduğunu belirterek “sağlık ve wellness” odaklı ChatGPT Health’i tanıttı. Yeni araç, kullanıcıları tıbbi kayıtlarını, test sonuçlarını ve akıllı cihazlardan elde edilen verileri platforma yüklemeye teşvik ediyor; böylece tüm sağlık bilgileri tek bir yerde toplanabiliyor. OpenAI, bu verilerle yalnızca genel öneriler sunulacağını, tanı ya da tedavi yapılmayacağını vurguluyor.

ChatGPT Health şu an Türkiye’de kullanıma açık değil ve ilk aşamada yalnızca ABD’de erişilebiliyor. The Huffington Post’un aktardığına göre siber güvenlik uzmanları, büyük ölçekli kişisel sağlık verisi paylaşımının ciddi gizlilik ve güvenlik riskleri barındırdığı uyarısında bulunuyor.

Farklı uzmanlardan farklı görüşler geliyor.

Drexel Üniversitesi’nden Robert D’Ovidio, en büyük kaygısının OpenAI ve ChatGPT’nin resmi bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olmaması olduğunu söyledi. Bu durumun, ChatGPT Health’in ABD’de hasta verilerini koruyan HIPAA yasası kapsamına girmemesi anlamına geldiğini belirten D’Ovidio, kullanıcıların doktor ya da hastanelerde sahip olduğu yasal veri koruma haklarına burada sahip olmadığını vurguladı.

OpenAI ise gizliliğe önem verdiklerini ve kullanıcıların verilerini istedikleri zaman silebileceğini savundu. Denver Üniversitesi’nden Nathan Evans da ChatGPT’nin depresyon ya da kalp hastalığı gibi son derece hassas bilgilere erişebileceğini, ancak bir doktorun aksine bu verileri yasal olarak koruma zorunluluğu bulunmadığını ifade ederek, denetimsiz kalan güvenlik politikalarının gelecekte değişebileceğine dikkat çekti.

Sağlık verileriniz siber saldırıda ele geçebilir.

ChatGPT Health, sağlık verilerinin diğer arama ve sohbet içerikleriyle karışmaması için veri izolasyonu ve segmentasyonu uyguladığını açıkladı. Ancak Robert D’Ovidio, bu önlemlere rağmen veri ihlali riskinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

OpenAI sözcüsü, hassas bilgilerin korunması için özel şifreleme ve yalıtım yöntemleri kullanıldığını ifade etti. Buna karşın D’Ovidio, böylesi bir platformun siber suçlular açısından son derece cazip olacağını vurgulayarak, bu tür bir hizmetin şirketi büyük bir hedef haline getirdiğini söyledi.

