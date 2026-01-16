Dijital Devrim ve Değişen Dengeler: 12 Kritik Raporla 2025 İş Dünyası Panoraması
Türkiye iş dünyası ve tüketici alışkanlıkları, yapay zekâ yatırımlarından esnek çalışma modellerine, sınır ötesi e-ticaretten yeni nesil girişimciliğe kadar köklü bir dönüşümden geçiyor. DHL, KPMG, PwC, Visa ve TÜSİAD gibi dev kurumların güncel verilerine göre; tüketicilerin %75’i alışveriş için Kasım ayını ve mobil cihazları beklerken, çalışanların gözü yüksek maaştan ziyade uzaktan çalışma ve esneklikte. Şirket liderleri ise bir yandan döviz kuru ve ekonomik durgunluk gibi risklerle mücadele ederken, diğer yandan yapay zeka ve dijitalleşmeyi büyümenin anahtarı olarak görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sınır ötesi alışveriş deyince Çin ve Almanya diğer ülkelerin arasından sıyrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Antep Baklavası" coğrafi işaretli üründe ilk akla gelen...
Çalışanın gözü "uzaktan çalışmada"...
Kasım indirimleri alışveriş tercihlerini etkiliyor.
Tüketici sadakati ile shrinkflation tüketici araştırmasında dikkat çeken yüzdelerle zirvedeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'deki şirketler için "kur hareketleri" büyük risk oluşturuyor.
Aile şirketlerinde büyüme oranı sınırlı kaldı.
Z kuşağının iş dünyasından beklentileri ise diğer kuşaklardan farklılaşıyor.
CEO'ların %71'i yapay zekaya önem veriyor.
İçerik üreticileri kendilerini "küresel girişimci" olarak görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanım aranı ile Türkiye farkını ortaya koyuyor.
Online alışverişin %98'i akıllı telefondan...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın