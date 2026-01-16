Dijital Devrim ve Değişen Dengeler: 12 Kritik Raporla 2025 İş Dünyası Panoraması

Türkiye iş dünyası ve tüketici alışkanlıkları, yapay zekâ yatırımlarından esnek çalışma modellerine, sınır ötesi e-ticaretten yeni nesil girişimciliğe kadar köklü bir dönüşümden geçiyor. DHL, KPMG, PwC, Visa ve TÜSİAD gibi dev kurumların güncel verilerine göre; tüketicilerin %75’i alışveriş için Kasım ayını ve mobil cihazları beklerken, çalışanların gözü yüksek maaştan ziyade uzaktan çalışma ve esneklikte. Şirket liderleri ise bir yandan döviz kuru ve ekonomik durgunluk gibi risklerle mücadele ederken, diğer yandan yapay zeka ve dijitalleşmeyi büyümenin anahtarı olarak görüyor.