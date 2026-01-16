onedio
TOGG'dan Yerli Doblo Hamlesi Geldi: Elektrikli Ticari Araç Heyecan Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
16.01.2026 - 19:55

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ürün gamını binek araçların ötesine taşımaya hazırlanıyor. Yapılan marka ve model tescil başvuruları, sedan ve SUV’lara ek olarak elektrikli ticari araçların da geliştirildiğini ortaya koyuyor. Bu yeni adımlar, TOGG’un küresel pazarda farklı konseptelerle var olmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

TOGG farklı segmentte modellerle geniş bir yelpazeye seslenmeye çalışıyor.

TOGG, ürün yelpazesini genişletmeye yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı. Resmi tescil kayıtlarına göre şirket, 10 farklı yeni model ismi için başvuruda bulundu. Bu adımın, yerli ve elektrikli otomobil üretimini daha fazla segmente yayma hedefinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Tescil edilen isimler, TOGG’un gelecek dönem planlarına dair önemli sinyaller veriyor. Kayıtlarda T6, T8, T10 ve T12 serileri öne çıkarken, bu seriler kapsamında SUV, sedan, coupe ve ticari araç seçeneklerinin yer alması, markanın hem bireysel hem de farklı kullanım alanlarına hitap eden geniş bir ürün gamı oluşturmayı amaçladığını ortaya koyuyor.

Yerli elektrikli hafif ticari araç için de ilk adımlar atılmaya başladı.

Model adlarında yer alan harfler, araçların hangi segmentte konumlanacağını ortaya koyuyor. Buna göre “X” ibaresi SUV ve crossover modelleri, “F” sedanları, “B” coupe tasarımları ifade ederken, “CX” kodu ise doğrudan ticari araç segmentini işaret ediyor. Bu sınıflandırma, TOGG’un uzun vadeli ve stratejik bir büyüme planı izlediğine işaret ediyor.

CX kodlu modellerle birlikte TOGG’un elektrikli ticari araç pazarına adım atması bekleniyor. Sektörde şimdiden “yerli elektrikli hafif ticari” olarak anılan bu modeller, kamuoyunda “TOGG Doblo” benzetmesiyle gündeme geliyor. Henüz resmi tasarım paylaşılmasa da modern hatlar, geniş yük kapasitesi ve tamamen elektrikli altyapı, öne çıkan beklentiler arasında yer alıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
