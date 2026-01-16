TOGG'dan Yerli Doblo Hamlesi Geldi: Elektrikli Ticari Araç Heyecan Yarattı

TOGG, ürün yelpazesini genişletmeye yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı. Resmi tescil kayıtlarına göre şirket, 10 farklı yeni model ismi için başvuruda bulundu. Bu adımın, yerli ve elektrikli otomobil üretimini daha fazla segmente yayma hedefinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Tescil edilen isimler, TOGG’un gelecek dönem planlarına dair önemli sinyaller veriyor. Kayıtlarda T6, T8, T10 ve T12 serileri öne çıkarken, bu seriler kapsamında SUV, sedan, coupe ve ticari araç seçeneklerinin yer alması, markanın hem bireysel hem de farklı kullanım alanlarına hitap eden geniş bir ürün gamı oluşturmayı amaçladığını ortaya koyuyor.