TOGG'dan Yerli Doblo Hamlesi Geldi: Elektrikli Ticari Araç Heyecan Yarattı
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, ürün gamını binek araçların ötesine taşımaya hazırlanıyor. Yapılan marka ve model tescil başvuruları, sedan ve SUV’lara ek olarak elektrikli ticari araçların da geliştirildiğini ortaya koyuyor. Bu yeni adımlar, TOGG’un küresel pazarda farklı konseptelerle var olmaya çalıştığını ortaya koyuyor.
TOGG farklı segmentte modellerle geniş bir yelpazeye seslenmeye çalışıyor.
Yerli elektrikli hafif ticari araç için de ilk adımlar atılmaya başladı.
