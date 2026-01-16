onedio
article/comments
article/share
Ev Sahibi veya Kiracıların İzni Alınmadan Aidatlara Zam Yapılmayacak

Ev Sahibi veya Kiracıların İzni Alınmadan Aidatlara Zam Yapılmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
16.01.2026 - 19:30

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifine dair değerlendirmelerde bulundu.

Tapu Kanununda ciddi değişiklikler yapılıyor.

Tapu Kanununda ciddi değişiklikler yapılıyor.

Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de kapsayan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyonda kabul edilmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkenin gelişimi ve vatandaşların güvenli konutlarda, sağlıklı şehirlerde yaşayabilmesi için mevzuatın güncellenmesinin önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, komisyon olarak bu alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, uzun süredir üzerinde çalışılan ve farklı kanunları ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Site aidatındaki astronomik fiyatlara yeni çözüm önerisi...

Site aidatındaki astronomik fiyatlara yeni çözüm önerisi...

Vatandaşlardan site aidatlarına ilişkin çok sayıda şikâyet aldıklarını belirten Karaismailoğlu, bu alanda önemli bir düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Site sakinlerinin bilgisi dışında yapılan aidat artışları ve yüksek tutarların ciddi sorun oluşturduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, yeni düzenlemeyle aidat artışlarının ancak siteye ait gider ve çalışmaların dökümü site sakinlerine sunulup onay alındıktan sonra yapılabileceğini ifade etti. Karaismailoğlu, aidatların gerekçesinin açık ve şeffaf şekilde anlatılacağını belirterek, bu uygulamayla birlikte şikâyetlerin önemli ölçüde azalmasını beklediklerini dile getirdi.

