Ev Sahibi veya Kiracıların İzni Alınmadan Aidatlara Zam Yapılmayacak

Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de kapsayan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyonda kabul edilmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkenin gelişimi ve vatandaşların güvenli konutlarda, sağlıklı şehirlerde yaşayabilmesi için mevzuatın güncellenmesinin önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, komisyon olarak bu alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, uzun süredir üzerinde çalışılan ve farklı kanunları ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.