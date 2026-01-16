onedio
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Yasaklı Madde ile İlgili Testleri Negatif Çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Yasaklı Madde ile İlgili Testleri Negatif Çıktı

16.01.2026 - 18:13

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması genişletiliyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, ifadeleri alınmak üzere jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan ve yasaklı madde kullanıp kullanmadıklarına yönelik teste tabi tutulan isimlerden Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları negatif çıktı.

İki isimin de testleri temiz çıktı.

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu’nun yapılan uyuşturucu testlerinin negatif sonuçlandığı öğrenildi.

Oktay Kaynarca, "alnım ak" demişti.

Gözaltı kararı verildikten sonra soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini söyleyen Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullanmıştı.

