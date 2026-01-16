Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Yasaklı Madde ile İlgili Testleri Negatif Çıktı
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması genişletiliyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, ifadeleri alınmak üzere jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Operasyonda gözaltına alınan ve yasaklı madde kullanıp kullanmadıklarına yönelik teste tabi tutulan isimlerden Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları negatif çıktı.
İki isimin de testleri temiz çıktı.
Oktay Kaynarca, "alnım ak" demişti.
