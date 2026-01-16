onedio

Sosyal Medya Platformu X'e Erişim Sorunları Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 18:18

Sosyal medya platformu X'e şu dakikalarda erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, X'te sayfa yenileme ve ulaşma problemleri yaşadıklarını belirtiyorlar.

Dünya genelinde yaşanan problem yaklaşık 15 dakika sonra çözüldü. Ancak aralıklarla sorun devam ediyor.

Downdetector verileri, X platformuna yönelik hata bildirimlerinin gün içinde sınırlı kaldığını, ancak akşam saatlerinde belirgin bir artış yaşandığını gösterdi. Son 24 saatte özellikle 18.00’den sonra bildirim sayısının normal seviyelerin üzerine çıktığı görüldü.

Bu dakikalarda erişim sağlanamazken, kullanıcılar yaklaşık on beş dakika sonra trafiğin normal haline geldiğini belirttiler.

Ancak X'te erişim problemleri aralıklarla yaşanmaya devam ediyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ömer

An itibariyle çökmüş durumda…

KumdanKum

Kesin bir halt yediler...