Sosyal Medya Platformu X'e Erişim Sorunları Yaşanıyor
Sosyal medya platformu X'e şu dakikalarda erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, X'te sayfa yenileme ve ulaşma problemleri yaşadıklarını belirtiyorlar.
Dünya genelinde yaşanan problem yaklaşık 15 dakika sonra çözüldü. Ancak aralıklarla sorun devam ediyor.
An itibariyle çökmüş durumda…
Kesin bir halt yediler...