Aziz Sancar'ın Yeni Deneyi Beyin Tümörü Tedavisi İçin Çözüme Ulaştı mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 17:42

Aziz Sancar'ın bir süredir üzerinde çalıştığı deneye dair kamuoyunda yaşanan heyecana dair yine Sancar'dan açıklama geldi. Sancar, yaşanan gelişmeleri ümit verici bulurken kesin bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Aziz Sancar, bu deneyin şu an için fareler üzerinde olumlu sonuçlar verdiğine de dikkat çekti.

Aziz Sancar'ın çalışması neyi amaçlıyor?

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın beyin tümörlerine yönelik çalışmaları, özellikle glioblastoma gibi agresif tümör türlerinde tedavi etkinliğini artırmayı hedefliyor. Sancar ve ekibi, kanser hücrelerinin DNA onarım mekanizmalarını inceleyerek, tümörlerin kemoterapi ve radyoterapiye neden direnç geliştirdiğini ortaya koymayı amaçlıyor.

Çalışmaların odağında, tedavinin günün hangi saatinde uygulanmasının daha etkili olabileceğini araştıran “kronoterapi” yaklaşımı yer alıyor. Bu sayede, sağlıklı hücrelere verilen zararın azaltılması, kanser hücrelerinin ise tedaviye daha duyarlı hale getirilmesi hedefleniyor. Sancar’ın araştırmaları, beyin tümörü tedavisinde daha kişiselleştirilmiş ve etkili yöntemlerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bilim insanları bu çalışmaya nasıl yaklaşıyor?

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın glioblastoma (beyin tümörü) hücrelerini DNA onarım mekanizmasıyla yok eden çalışması, tıp dünyasında 'devrim niteliğinde bir keşif' olarak karşılandı. Fare deneylerinde tümörü tamamen temizlediği kanıtlanan EdU molekülünün, sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanserli hücreleri hedef alması, en zorlu beyin kanserlerine karşı yeni bir umut ışığı oldu.

Birçok onkolog, Sancar’ın çalışmalarının kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinin önünü açabileceğini belirtirken, özellikle beyin tümörlerinde yaşam süresi ve yaşam kalitesini artırabilecek sonuçlar doğurabileceği konusunda temkinli ama iyimser bir yaklaşım sergiliyor.

Aziz Sancar, ilgiye teşekkür ederken deneye dair son gelişmeleri de paylaştı.

X'te yaptığı paylaşımda Sancar, deneyle ilgili son gelişmeleri açıkladı:

'Türk Kamuoyuna Duyuru

Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim.

Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir.

Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim.

Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır.

Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim.

Selam ve saygılarımla'

