Aziz Sancar'ın Yeni Deneyi Beyin Tümörü Tedavisi İçin Çözüme Ulaştı mı?

Aziz Sancar'ın bir süredir üzerinde çalıştığı deneye dair kamuoyunda yaşanan heyecana dair yine Sancar'dan açıklama geldi. Sancar, yaşanan gelişmeleri ümit verici bulurken kesin bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Aziz Sancar, bu deneyin şu an için fareler üzerinde olumlu sonuçlar verdiğine de dikkat çekti.