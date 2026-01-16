Hademe Üniversite Sistemine Girerek Kendine Diploma Üretti Daha Sonra Koordinatör Oldu

İddialara göre şüpheli, üniversitenin öğrenci ve mezuniyet kayıt sistemine yetkisiz şekilde erişim sağladı. Kendini mezun ve üniversite sınavına girmiş gibi gösteren kişi, bu yolla sahte diploma düzenledi. NTV’nin haberine göre, sahte diploma sayesinde kurum içinde terfi ettiği öne sürülen şahsın, hademelikten mali işler koordinatörlüğüne kadar yükseldiği bildirildi. Olayın uzun süre fark edilmemesi ise dikkat çekti.