Hademe Üniversite Sistemine Girerek Kendine Diploma Üretti Daha Sonra Koordinatör Oldu

Hakan Karakoca
16.01.2026 - 16:32

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden gelen iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Üniversitede hademe olarak çalışan bir kişinin, okulun bilgi sistemine müdahale ederek sahte diploma düzenlediği ve bu sayede mali işler koordinatörlüğüne atandığı ileri sürüldü.

Önce sisteme girip diploma aldı, ardından üniversite içinde yükseldi.

İddialara göre şüpheli, üniversitenin öğrenci ve mezuniyet kayıt sistemine yetkisiz şekilde erişim sağladı. Kendini mezun ve üniversite sınavına girmiş gibi gösteren kişi, bu yolla sahte diploma düzenledi. NTV’nin haberine göre, sahte diploma sayesinde kurum içinde terfi ettiği öne sürülen şahsın, hademelikten mali işler koordinatörlüğüne kadar yükseldiği bildirildi. Olayın uzun süre fark edilmemesi ise dikkat çekti.

Üniversiteden açıklama geldi.

Ortaya atılan iddiaların ardından, söz konusu personel açığa alındı. Üniversite yönetimi, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için çalışma başlattı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, konuya ilişkin yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğunu duyurdu. Açıklamada, tüm veri ve belgelerin titizlikle incelendiği vurgulandı.

Rektörlük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Usulsüzlük tespit edilenler, görevini ihmal edenler ve bu süreçlere dahil olan kişiler hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak; adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.'

