İspanyol Basını Fatih Terim'e La Liga'dan Teklif Geldiğini İddia Etti

İspanyol Basını Fatih Terim'e La Liga'dan Teklif Geldiğini İddia Etti

15.01.2026 - 20:47

UEFA Kupası’nı üç, UEFA Süper Kupası’nı ise iki kez müzesine götüren Valencia, bu sezon La Liga’da beklentilerin çok uzağında kaldı. 19 maç sonunda 17 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan İspanyol kulübü, teknik direktör Carlos Corberan’la yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Bu süreçte rotasını Türkiye’ye çeviren Valencia için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bir süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim’le temas kurulduğu ve 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın göreve getirilmesinin değerlendirildiği öne sürüldü.

İspanyol basını ilk görüşmenin yapıldığını iddia etti.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Valencia, devam eden teknik direktör arayışında Fatih Terim’i de adaylar arasına aldı. İddiaya göre kulüp yönetimi, deneyimli teknik adamla temasa geçerek bir görüşme yaptı ve projelerini paylaştı. Terim’in bu görüşmede henüz net bir yanıt vermediği, sürecin ilerleyen günlerde yapılması planlanan ikinci bir toplantıyla netlik kazanabileceği belirtildi.

Terim, Al Shabab sonrası takım çalıştırmadı.

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, takımın başında 23 karşılaşmaya çıktı. 72 yaşındaki deneyimli teknik adam bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’da dört ayrı dönemde görev yapan Terim, sarı-kırmızılılar dışında Panathinaikos, Milan, Fiorentina ve Türkiye A Milli Takımı’nı da çalıştırdı.

