İspanyol Basını Fatih Terim'e La Liga'dan Teklif Geldiğini İddia Etti
UEFA Kupası’nı üç, UEFA Süper Kupası’nı ise iki kez müzesine götüren Valencia, bu sezon La Liga’da beklentilerin çok uzağında kaldı. 19 maç sonunda 17 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan İspanyol kulübü, teknik direktör Carlos Corberan’la yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Bu süreçte rotasını Türkiye’ye çeviren Valencia için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bir süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim’le temas kurulduğu ve 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın göreve getirilmesinin değerlendirildiği öne sürüldü.
İspanyol basını ilk görüşmenin yapıldığını iddia etti.
Terim, Al Shabab sonrası takım çalıştırmadı.
