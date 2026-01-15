Trabzonsporlu İş İnsanı Nevzat Aydın, Trabzon'da Dünyaya Gelen Bebeklere Forma Hediye Ediyor
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor’un eski yöneticilerinden iş insanı Nevzat Aydın’ın anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Aydın’ın 2026’ya girerken kentin futbol mirasını kuşaktan kuşağa aktarmayı amaçlayan bir çalışmaya öncülük ettiği vurgulandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülecek proje kapsamında, sezon sonuna kadar Trabzon’da dünyaya gelen her bebeğe Nevzat Aydın tarafından Trabzonspor forması hediye edileceği belirtildi.
1 Ocak'tan itibaren il sınırları içinde dünyaya gelen bebekler "hayata bordo mavi renklerle merhaba diyecek"
"Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek."
