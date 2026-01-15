Trabzonsporlu İş İnsanı Nevzat Aydın, Trabzon'da Dünyaya Gelen Bebeklere Forma Hediye Ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevzat Aydın, kampanyanın yalnızca bir forma dağıtımı olmadığını vurguladı. Sezon sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 bebeğe ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aydın, 'Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek.' dedi.

Ayrıca projeyle birlikte doğum yapan her anneye Trabzonspor atkısı hediye edileceği de bildirildi.