Trabzonsporlu İş İnsanı Nevzat Aydın, Trabzon'da Dünyaya Gelen Bebeklere Forma Hediye Ediyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.01.2026 - 18:51

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor’un eski yöneticilerinden iş insanı Nevzat Aydın’ın anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Aydın’ın 2026’ya girerken kentin futbol mirasını kuşaktan kuşağa aktarmayı amaçlayan bir çalışmaya öncülük ettiği vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülecek proje kapsamında, sezon sonuna kadar Trabzon’da dünyaya gelen her bebeğe Nevzat Aydın tarafından Trabzonspor forması hediye edileceği belirtildi.

Kaynak - Anadolu Ajansı

1 Ocak'tan itibaren il sınırları içinde dünyaya gelen bebekler "hayata bordo mavi renklerle merhaba diyecek"

Açıklamada, kampanyanın 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu kampanya sayesinde Trabzon sınırları içinde dünyaya gelen her bebek, hayata bordo-mavi renklerle merhaba diyecek. Trabzonsporluluğun yalnızca bir taraftarlık değil, güçlü bir kimlik ve aidiyet duygusu olduğu anlayışıyla başlatılan proje; kentteki doğum oranlarını teşvik etmeyi ve aynı zamanda Trabzonspor’a destek olmayı hedefliyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, hastanelerde doğan bebeklere özel olarak hazırlanan 1 yaş Trabzonspor forması hediye edilecek.”

"Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevzat Aydın, kampanyanın yalnızca bir forma dağıtımı olmadığını vurguladı. Sezon sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 bebeğe ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aydın, 'Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek.' dedi.

Ayrıca projeyle birlikte doğum yapan her anneye Trabzonspor atkısı hediye edileceği de bildirildi.

