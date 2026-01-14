Teknik Direktör Değişiminin Ardından Arda Güler Bir Şok Daha Yaşıyor

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi sona ererken, takım Alvaro Arbeloa’ya emanet edildi. Ancak bu değişim, milli futbolcumuz Arda Güler için iyi bir başlangıç olmadı. “Mourinho’nun öğrencisi” olarak anılan Arbeloa, ilk hamlesinde Arda’nın oynadığı bölge için Nico Paz’ı yeniden kadroya dahil etti. Bu karar, genç yıldızı zorlu bir forma rekabetinin beklediğini gösteriyor.

Kaynak - Mynet