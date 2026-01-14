onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Teknik Direktör Değişiminin Ardından Arda Güler Bir Şok Daha Yaşıyor

Teknik Direktör Değişiminin Ardından Arda Güler Bir Şok Daha Yaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 19:09

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi sona ererken, takım Alvaro Arbeloa’ya emanet edildi. Ancak bu değişim, milli futbolcumuz Arda Güler için iyi bir başlangıç olmadı. “Mourinho’nun öğrencisi” olarak anılan Arbeloa, ilk hamlesinde Arda’nın oynadığı bölge için Nico Paz’ı yeniden kadroya dahil etti. Bu karar, genç yıldızı zorlu bir forma rekabetinin beklediğini gösteriyor.

Kaynak - Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arbeloa, Arda Güler'in kadrodaki yerini daha da zorlaştıracak.

Arbeloa, Arda Güler'in kadrodaki yerini daha da zorlaştıracak.

Real Madrid’de teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa’nın gelmesiyle dengeler değişti. Kendini açıkça “Mourinhista” olarak tanımlayan ve katı disiplin anlayışıyla tanınan Arbeloa, yönetime ilettiği ilk raporda Arda Güler’i hayal kırıklığına uğratabilecek bir istekte bulundu.

Nico Paz geri dönüyor.

Nico Paz geri dönüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arbeloa, Real Madrid altyapısından yetişip Como’ya transfer olan Nico Paz’ın yeniden kadroya katılmasını talep etti. Sözleşmesindeki “geri satın alma” maddesi sayesinde gündeme gelen bu hamle, aynı mevkide forma giyen Arda Güler için ciddi bir rekabet unsuru olarak değerlendiriliyor.

Alonso sonrası kadrodaki yeri sıkıntıya girdi.

Alonso sonrası kadrodaki yeri sıkıntıya girdi.

Diğer yandan Arbeloa’nın, takımın başında ilk sınavını vereceği Kral Kupası’ndaki Albacete maçında Arda Güler’i ilk 11’de planlamadığı ve geniş bir rotasyona gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Xabi Alonso döneminde çıkış yakalayan Arda’yı, yeni teknik adamla birlikte daha çetin bir forma mücadelesi bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın