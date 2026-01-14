onedio
Galatasaray'ın Gündemine Gelen Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Sözleşme Belirsizliği Var

Galatasaray'ın Gündemine Gelen Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Sözleşme Belirsizliği Var

14.01.2026 - 17:25

Trendyol Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, görüşmeler yapmak üzere Milano’ya gittiği öğrenildi.

Yaz aylarında Galatasaray için gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ihtimali bir kez daha basında yazıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli yıldız için Inter'in de teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Inter yeni sözleşme teklif etmek istiyor.

Devre arasında transferi neredeyse mümkün görünmeyen Hakan Çalhanoğlu için Milano temaslarında nabız yoklandı. Ancak Inter, sezon tamamlanmadan milli futbolcuyu göndermeye sıcak bakmıyor.

Hakan’ın “Hazırım” mesajı da İtalyan ekibinin tutumunu değiştirmiş değil. Hatta İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter, 31 yaşındaki yıldızla 2027’de sona erecek sözleşmeyi uzatmak için harekete geçti.

Başka bir oyuncu için masaya oturacak Galatasaray, Çalhanoğlu için de görüşecek.

Buna rağmen Abdullah Kavukcu’nun, Inter ile Frattesi transferi için pazarlıkları sürdürürken Hakan Çalhanoğlu dosyasını da tamamen kapatmadığı, süreci birkaç kez daha gündeme getirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

