Galatasaray'ın Gündemine Gelen Hakan Çalhanoğlu İçin Yeni Sözleşme Belirsizliği Var
Trendyol Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, görüşmeler yapmak üzere Milano’ya gittiği öğrenildi.
Yaz aylarında Galatasaray için gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ihtimali bir kez daha basında yazıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli yıldız için Inter'in de teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Inter yeni sözleşme teklif etmek istiyor.
Başka bir oyuncu için masaya oturacak Galatasaray, Çalhanoğlu için de görüşecek.
