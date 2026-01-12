onedio
FA Cup'ta Yoluna Devam Eden Hull City'nin Rakibi Chelsea Oldu

FA Cup’ta Yoluna Devam Eden Hull City’nin Rakibi Chelsea Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 23:25

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, FA Cup’ta Blackburn Rovers’ı penaltılarla kupa dışına itmişti. Hull City’nin FA Cup 4. turdaki rakibi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea oldu. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede ev sahibi Hull City olacak. İngiltere FA Cup 4. tur mücadeleleri 14 Şubat’ta oynanmaya başlanacak.

Championship’te play-off iddiasını sürdüren Hull City, dünyanın en eski futbol organizasyonlarından FA Cup’ta da yoluna devam ediyor.

Championship’te play-off iddiasını sürdüren Hull City, dünyanın en eski futbol organizasyonlarından FA Cup’ta da yoluna devam ediyor.

Hull City, normal süresi eşitlikle tamamlanan maçta Blackburn Rovers’ı penaltılarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Hull City’nin FA Cup 4. turdaki rakibi ise Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea oldu.

Çekilen kurada FA Cup 4. tur eşleşmesinde ev sahibi avantajını Hull City kazandı. İngiltere FA Cup mücadeleleri 14 Şubat’ta oynanmaya başlanacak.

