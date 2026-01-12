FA Cup’ta Yoluna Devam Eden Hull City’nin Rakibi Chelsea Oldu
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, FA Cup’ta Blackburn Rovers’ı penaltılarla kupa dışına itmişti. Hull City’nin FA Cup 4. turdaki rakibi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea oldu. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede ev sahibi Hull City olacak. İngiltere FA Cup 4. tur mücadeleleri 14 Şubat’ta oynanmaya başlanacak.
Championship’te play-off iddiasını sürdüren Hull City, dünyanın en eski futbol organizasyonlarından FA Cup’ta da yoluna devam ediyor.
