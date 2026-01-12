onedio
Fenerbahçe Derbiye Damga Vuran Yağmurlukları Satışa Çıkardı

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 19:25

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Maça damga vuran olaylardan biri de Fenerbahçe’nin taraftarlarına dağıttığı yağmurlukların kalitesi olmuştu. Galatasaray’ın taraftarları için dağıttığı yağmurluklar ise “poşete” benzetilmişti. Fenerbahçe, derbiden sonra konuşulmaya devam eden yağmurlukları yoğun ilgi nedeniyle satışa çıkardığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi konuşulmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde’nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandığı maça damga vuran olaylardan biri de yağmurluklar olmuştu.

Fenerbahçe’nin taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar kalitesiyle dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlar ise yağmurluklara isyan etmişti.

Galatasaraylı taraftarların tepkisi 👇

Fenerbahçe, derbinin üzerinden günler geçmesine rağmen taraftarların sokakta hâlâ giydiği yağmurlukları satışa çıkardı.

'Süper Kupa Gecesinin Sembolü Yağmurluk!

Bir defa giymek için tasarlandı.

Bir ömür saklanacak hatıraya dönüştü.

10.01.2026 Turkcell Süper Kupa finalinde seyircimizin unutulmaz koreografisine konu olan “Yağmurluk”larımız yoğun ilgi sebebiyle şimdi Fenerium'da satışta.💛💙'

Fenerbahçeli taraftarlar, yağmurlukları günlük hayatta giymeye devam ediyor. 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
