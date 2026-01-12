Fenerbahçe Derbiye Damga Vuran Yağmurlukları Satışa Çıkardı
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Maça damga vuran olaylardan biri de Fenerbahçe’nin taraftarlarına dağıttığı yağmurlukların kalitesi olmuştu. Galatasaray’ın taraftarları için dağıttığı yağmurluklar ise “poşete” benzetilmişti. Fenerbahçe, derbiden sonra konuşulmaya devam eden yağmurlukları yoğun ilgi nedeniyle satışa çıkardığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, derbinin üzerinden günler geçmesine rağmen taraftarların sokakta hâlâ giydiği yağmurlukları satışa çıkardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, yağmurlukları günlük hayatta giymeye devam ediyor. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın