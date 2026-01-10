Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe kupayı kazanan ekip oldu. Tribünlerde her iki takımın taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, kulüp yönetimleri de olumsuz hava koşullarına karşı önlem aldı. Stat girişlerinde taraftarlara yağmurluk dağıtıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivert yağmurluklarla yerini alırken, Galatasaraylı taraftarlar karşılaşmayı kırmızı yağmurluklarla takip etti.

Ancak Galatasaray taraftarı dağıtılan yağmurlukların kalitesine tepki gösterdi.