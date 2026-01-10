Galatasaray Taraftarı Dağıtılan Yağmurlukların Kalitesine Tepki Gösterdi
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe kupayı kazanan ekip oldu. Tribünlerde her iki takımın taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, kulüp yönetimleri de olumsuz hava koşullarına karşı önlem aldı. Stat girişlerinde taraftarlara yağmurluk dağıtıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivert yağmurluklarla yerini alırken, Galatasaraylı taraftarlar karşılaşmayı kırmızı yağmurluklarla takip etti.
Ancak Galatasaray taraftarı dağıtılan yağmurlukların kalitesine tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarı dağıtılan yağmurlukların kalitesinden şikayetçiydi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
