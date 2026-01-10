onedio
Galatasaray Taraftarı Dağıtılan Yağmurlukların Kalitesine Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 23:13

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe kupayı kazanan ekip oldu. Tribünlerde her iki takımın taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, kulüp yönetimleri de olumsuz hava koşullarına karşı önlem aldı. Stat girişlerinde taraftarlara yağmurluk dağıtıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivert yağmurluklarla yerini alırken, Galatasaraylı taraftarlar karşılaşmayı kırmızı yağmurluklarla takip etti.

Ancak Galatasaray taraftarı dağıtılan yağmurlukların kalitesine tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı dağıtılan yağmurlukların kalitesinden şikayetçiydi.

Fenerbahçe yönetiminin daha kaliteli yağmurluk dağıttığını iddia eden taraftarlar, kendi yönetimlerini sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttular.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
