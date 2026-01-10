onedio
Fenerbahçe Taraftarı Yağmurdan Islanan Güvenliklere Yağmurluklarını Yolladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 21:19

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan maçta Fenerbahçe kupayı müzesine götüren taraf oldu. İki takım taraftarı da tribünde kendisine ayrılan yeri doldururken, iki takımın yönetimi de bu yağmura hazırlıklı davrandı. İki taraf da taraftarına stat girişinde ıslanmamaları için yağmurluk dağıttı. 

Fenerbahçeli taraftarların sarı ve lacivert yağmurluklarının yanında sarı kırmızılı taraftarlar kırmızı yağmurlukla maçı takip etti. 

Fenerbahçeli taraftarların yağmurluklarını ıslanan özel güvenlik personellerine ulaştırma çabası ise güzel anların yaşanmasına neden oldu. 

Kaynak - Emre Kurtulmuş

O anlar tribünden böyle görüntülendi.

Hava şartları iki takıma da zor anlar yaşattı.

Daha önce 20.45 olarak açıklanan maç saati, hava şartları sebebiyle 18.45'e çekilmişti. Ancak yine de yağış ve rüzgar zaman zaman maçı kötü etkiledi.

