Fenerbahçe Taraftarı Yağmurdan Islanan Güvenliklere Yağmurluklarını Yolladı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan maçta Fenerbahçe kupayı müzesine götüren taraf oldu. İki takım taraftarı da tribünde kendisine ayrılan yeri doldururken, iki takımın yönetimi de bu yağmura hazırlıklı davrandı. İki taraf da taraftarına stat girişinde ıslanmamaları için yağmurluk dağıttı.

Fenerbahçeli taraftarların sarı ve lacivert yağmurluklarının yanında sarı kırmızılı taraftarlar kırmızı yağmurlukla maçı takip etti.

Fenerbahçeli taraftarların yağmurluklarını ıslanan özel güvenlik personellerine ulaştırma çabası ise güzel anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak - Emre Kurtulmuş