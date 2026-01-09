onedio
Galatasaray-Fenerbahçe Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2026 - 17:26

Süper Kupa yeni formatıyla ilk kez bu sezon oynanıyor. Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor'u, Fenerbahçe, Adana'da Samsunspor'u geçerek finale yükseldi. 

İki takım yarın tarihi bir maçta bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kazananın Süper Kupa'yı müzesine götüreceği maç öncesi iki takımda da Afrika Kupası sebebiyle eksikler göze çarpıyor. 

Fenerbahçe'de ise yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak konusu olacak. 

Dev maç öncesi yapay zekaya derbinin geleceğini sorduk. ChatGPT ve Gemini'den tahminler geldi.

Final maçının saati değişti.

20.30'da oynanması planlanan maç 18.45'e alınırken iki takım da bu tarihi maçta kupayı müzelerine götürmek isteyecekler. 

İki ezeli rakibin mücadelesini düdük çalmadan önce yapay zekaya sorduk.

ChatGPT'den Fenerbahçe tahmini geldi.

Yarın Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yeni formatın ilk sezonunda tarihi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Gaziantep’te Trabzonspor’u geçerek finale yükseldi; Fenerbahçe ise Adana’da Samsunspor’u mağlup etti. Her iki takımda da Afrika Kupası sebebiyle bazı önemli isimler eksik, bu da oyunun temposunu ve taktiksel dengesini etkileyebilir.

Maç öncesi genel tabloya bakıldığında, Fenerbahçe’nin kadro derinliği ve orta saha kontrolü, onları favori yapıyor. Galatasaray ise güçlü kontra ataklarla skoru dengeleyebilir, ancak eksik oyuncular hücumda sınırlamalar yaratabilir. Bu nedenle maçın Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlanması olası görünüyor.

Tahmin: Fenerbahçe 2 – 1 Galatasaray.

Gemini, az bir farkla Galatasaray diyor ama uzun bir futbol akşamı vaat ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun açık ve rüzgarlı atmosferi, genellikle oyunun akıcılığını bozan bir faktördür. Bu durum, maçın daha çok fiziksel temaslı ve duran topların belirleyici olduğu bir senaryoya evrilmesine neden olabilir.

  • Senaryo (Düşük Tempo): Fenerbahçe'nin oyunu geriden kurmakta zorlanacağını, Galatasaray'ın ise Osimhen'siz dönemde daha kontrollü bir baskı kuracağını düşünüyorum. Bu da maçın ilk yarısının 0-0 veya 1-1 gibi bir skorla dengede geçmesine neden olabilir.

  • Kırılma Noktası: Maçın kaderini yedek kulübesinden gelecek hamleler belirleyecektir. Galatasaray’ın oturmuş bir oyun ezberi varken, Fenerbahçe’nin yeni transferleri ve dinamik yapısı maçın son bölümlerinde fark yaratabilir.

Tahmin: Maçın normal süresinin 1-1 beraberlikle sonuçlanacağını ve kupanın sahibinin uzatmalarda veya penaltı atışları sonucunda belli olacağını öngörüyorum. Ancak tek bir taraf seçmem gerekirse; finallerdeki yüksek konsantrasyonu ve oturmuş kadro yapısıyla Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum.

Maç Skoru Tahmini: 1-1 (Normal Süre)

Kupayı Müzesine Götüren: Galatasaray (Uzatmalarda veya Penaltılarda)

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Kılıç

derin kadro? 5 eksikle çıkacaz??? 💙💛💙💛

cana başaran

Nedense hep kovabahçe yi seçiyor yapay zeka.

ömer

Ya yemişim yapay zekasını arsenal-liverpool maçında dün bırak golü pozisyon çıkmadı güzelim kuponu yatırdı gerçi dünyalar yatmıştır yapay zeka ne yapsın bile... Devamını Gör