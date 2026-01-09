Galatasaray-Fenerbahçe Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı
Süper Kupa yeni formatıyla ilk kez bu sezon oynanıyor. Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor'u, Fenerbahçe, Adana'da Samsunspor'u geçerek finale yükseldi.
İki takım yarın tarihi bir maçta bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kazananın Süper Kupa'yı müzesine götüreceği maç öncesi iki takımda da Afrika Kupası sebebiyle eksikler göze çarpıyor.
Fenerbahçe'de ise yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak konusu olacak.
Dev maç öncesi yapay zekaya derbinin geleceğini sorduk. ChatGPT ve Gemini'den tahminler geldi.
Final maçının saati değişti.
ChatGPT'den Fenerbahçe tahmini geldi.
Gemini, az bir farkla Galatasaray diyor ama uzun bir futbol akşamı vaat ediyor.
derin kadro? 5 eksikle çıkacaz??? 💙💛💙💛
Nedense hep kovabahçe yi seçiyor yapay zeka.
Ya yemişim yapay zekasını arsenal-liverpool maçında dün bırak golü pozisyon çıkmadı güzelim kuponu yatırdı gerçi dünyalar yatmıştır yapay zeka ne yapsın bile... Devamını Gör