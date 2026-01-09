Galatasaray-Fenerbahçe Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Yarın Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yeni formatın ilk sezonunda tarihi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Gaziantep’te Trabzonspor’u geçerek finale yükseldi; Fenerbahçe ise Adana’da Samsunspor’u mağlup etti. Her iki takımda da Afrika Kupası sebebiyle bazı önemli isimler eksik, bu da oyunun temposunu ve taktiksel dengesini etkileyebilir.

Maç öncesi genel tabloya bakıldığında, Fenerbahçe’nin kadro derinliği ve orta saha kontrolü, onları favori yapıyor. Galatasaray ise güçlü kontra ataklarla skoru dengeleyebilir, ancak eksik oyuncular hücumda sınırlamalar yaratabilir. Bu nedenle maçın Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlanması olası görünüyor.

Tahmin: Fenerbahçe 2 – 1 Galatasaray.